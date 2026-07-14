Siembra constante en tierras diversas

Vienen a encontrar al hombre que enseña, cura y libera. Son ya muchos los que se reúnen. El Maestro sube a una barca cercana y así evita, en el agua, que lo arrolle la multitud.

Después del momento contemplativo, empieza la gente a llegar. Llegan de las tareas de labranza en tierra campesina.

Les habla en un lenguaje que entienden de inmediato. Son todos sembradores que arrojan las semillas sobre las tierras.

Saben lo que es una tierra de camino dura y aplastada por las pisadas de los transeúntes. Conocen esa otra tierra muy buena, pero llena de piedras en que topan las raíces sin dejar crecer las plantas. Y la plagada de espinos en que se desgarran los brotes nacientes.

QUITAR PIEDRAS, ARRANCAR ESPINOS

Les habla el Hijo del hombre de esa semilla que es su palabra. Las tierras son ellos, los que la escuchan. La dureza de corazón de algunos deja en el polvo la semilla, sin que pueda germinar, y la devoran los pájaros del camino.

La tierra buena, con piedras, son ellos mismos cuando vienen persecuciones y tribulaciones. El miedo ahoga el crecimiento y todo se marchita. Todas las preocupaciones, que vienen de egoísmos y ambiciones, son la tierra espinosa que destroza las buenas intenciones.

Los está invitando Jesús de Nazareth a quitar las piedras y arrancar los espinos para ser tierra fecunda que recibe, sin trabas, la semilla. Entonces esa buena tierra da fruto abundante.

GUERRA ENDÉMICA

Es crónica. Es permanente. No sólo es por acciones, sino por actitud. Se ponen los medios a medias. No se respetan los altos al fuego. Se viola con incumplimiento lo acordado. No hay rendición ni armisticio. Se desata la desconfianza ante las promesas no cumplidas y la amenaza siempre aplazada.

No se sabe quién gana y quién pierde. Se siguen segando vidas jóvenes que producen viudez y orfandad. Se enriquecen sólo los mercaderes de armas. El control energético tiene efecto pésimo mundial. La única unidad en la ONU no es de las naciones, sino de las ineptitudes de una diplomacia inoperante.