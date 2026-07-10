La ONU revela que los países en desarrollo gastan más en el pago de la deuda externa que en educación

Según una investigación de la UNESCO, la agencia de cultura y educación de la ONU , en 113 países en desarrollo se gastó más en el servicio de la deuda externa que en educación en 2025. En el África subsahariana, los países gastaron 3,6 veces más en deuda que en educación.

Según la ONU, la mayoría de los países en desarrollo gastaron menos en educación que en el pago de su deuda el año pasado, al mismo tiempo que se prevé que la ayuda mundial a la educación disminuya hasta en un 30%.

La agencia advirtió que es probable que la situación se agrave debido a los recortes presupuestarios. Los países de ingresos bajos y medios-bajos ya han perdido el 21 % de la ayuda a la educación que recibían en 2023 y podrían perder hasta el 30 % para 2027. Algunos países, como Afganistán, Malí, Níger y Liberia, ya han perdido más del 40 % en tres años.

Min Jeong Kim, directora de la división de educación de la Unesco, dijo: “Los enfoques actuales mantienen a los países atrapados en un ciclo de austeridad, falta de inversión y estancamiento del desarrollo.

“Esto está debilitando considerablemente la postura de los países respecto al crecimiento económico, erosionando la movilización de ingresos internos y, en última instancia, disminuyendo su capacidad para gestionar su deuda a lo largo del tiempo.”

Dieciocho de los países más endeudados gastaron cinco veces más en deuda que en educación, y hasta 16 veces más en el caso de Sri Lanka .

Según el grupo de campaña británico Debt Justice, los reembolsos de los países más pobres alcanzaron el año pasado su nivel más alto en 35 años , y 56 países destinaron casi una quinta parte de sus ingresos totales al pago de préstamos.

Tim Jones, director de políticas de Debt Justice, dijo: “Los pagos de la deuda de los países se han disparado tras una serie de crisis provocadas por la COVID-19, el aumento de los precios de la energía y de los tipos de interés, y los desastres climáticos.

“En los países más afectados, esto está provocando recortes en el gasto en servicios esenciales como la sanidad y la educación”.

La situación se ha visto agravada por los recortes en la ayuda aplicada por Estados Unidos y Europa, que provocaron una caída de la financiación para la educación de 600 millones de dólares (470 millones de libras esterlinas) en 2024 , según las últimas cifras registradas, y se prevé que haya disminuido aún más en 2025.

El impacto combinado de los recortes en las ayudas y la reorientación del gasto público hacia el servicio de la deuda ha provocado trastornos en los sistemas educativos, con escuelas que a menudo no reciben fondos suficientes para funcionar y profesores que no cobran.

A largo plazo, preocupa que el debilitamiento de los sistemas educativos afecte la capacidad de los países endeudados para desarrollar sus economías y prepararse mejor para afrontar las cargas de la deuda en el futuro.

La Unesco afirmó que era necesario un cambio en la estructura del alivio de la deuda, pasando de un alivio a corto plazo a acuerdos a largo plazo que permitieran a los países seguir financiando los servicios públicos.

Jones afirmó que otro factor clave para modificar el alivio de la deuda era garantizar que los prestamistas privados, a menudo con sede en Gran Bretaña y Estados Unidos, no pudieran bloquear los acuerdos para obtener mayores beneficios, como hicieron recientemente con Etiopía .

«El Reino Unido debe aprovechar su presidencia del G20 en 2027 para impulsar cambios sustanciales en el proceso de alivio de la deuda, incluyendo una mayor cancelación de deuda y un proceso más rápido», afirmó. «Para ello, es fundamental incorporar el proceso a la legislación inglesa, de modo que los acreedores privados ya no puedan obstaculizar ni oponerse al alivio de la deuda».