En estos días me topé con una opinión que hacía referencia a Charlie Munger y algunas de las lecciones o recetas que él predica. Muchos de nosotros sabemos quién es Warren Buffett, el famoso billonario de Omaha, Nebraska. Pero tal vez no tantos hayan escuchado hablar de Charlie Munger, quien ha sido mano derecha de Buffett por décadas operando el imperio de Berkshire Hathaway juntos. Munger, también de Omaha, estudiaba en la Universidad de Michigan y a los 19 años dejó sus estudios formales para enrolarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Sin haber completado estudios universitarios, solicitó admisión en la escuela de leyes de Harvard de donde se graduó en 1948. Charlie recién cumplió 98 años y sigue activo en el mundo empresarial y entre sus frases famosas está la de “yo sólo quiero saber dónde me voy a morir, para nunca ir ahí”.

Pero mi interés en Charlie Munger está enfocado en un discurso que él dio en 2007 en la graduación de la escuela de leyes de la Universidad del Sur de California y que está lleno de sabiduría que aplica a muchos de nosotros, a la forma en que operan los negocios y los gobiernos y a cómo debemos enfrentar los grandes temas que se presentan durante nuestras vidas. Dicho discurso fue eventualmente denominado el Sistema Operativo de Munger.

Una parte que debería ser material obligatorio de reflexión para muchos de nosotros que tendemos a opinar sobre cualquier tema en redes sociales cada vez más polarizadas, pero en especial para quienes dirigen estados o países y que de pronto se sienten infalibles de la mano de ideologías extremas (que parece ser la receta infalible de los líderes populistas en todo el mundo) es “la receta de hierro”. Esta receta consiste en “no tengo derecho a tener una opinión o postura sobre un tema a menos de que sea capaz de explicar los argumentos en contra de mi postura u opinión mejor de lo que lo hacen quienes apoyan dicha postura. Es entonces que siento que estoy calificado para hablar al respecto”. Es decir, debes considerar, conocer y entender cuidadosamente los argumentos del otro lado. Munger agrega en su discurso a los graduados: “no caer en ideologías extremas es muy importante en la vida si quieres tener más conocimiento atinado y ser más sabio que otras personas. Una ideología intensa o pesada puede ser tu acabose”.

Durante ese discurso, Munger también toca el tema de evitar una mentalidad de víctima: “Cuando pienses que alguna situación o persona está arruinando tu vida, eres tú quien está arruinándola; sentirse víctima es una forma perfectamente desastrosa de vivir la vida. Debes tener la actitud de que por más mal que estén las cosas, siempre es tu responsabilidad y tienes que reparar o mejorar la situación lo mejor que puedas”.

Otras partes del Sistema Operativo de Munger incluyen frases y pensamientos que pueden ser muy útiles: “Para obtener lo que quieres, merece lo que quieres. Confianza, éxito y admiración se ganan”. “No debes dejar de aprender durante toda tu vida”. “Aprende a pensar en los problemas hacia adelante y hacia atrás; es decir, voltéalos al revés, plantea la pregunta de forma distinta”. Él mencionó el ejemplo de “¿cómo puedo ayudar a India?” y lo replanteó como: “¿qué es lo que hace más daño hoy a India y cómo puedo evitarlo?”. También habla de ser confiable: “si no eres digno de confianza no importa cuántas otras virtudes tengas, vas a fracasar”.

Munger les dice a los graduados que es importante evitar sesgos personales, autocompasión, envidia y resentimiento. “La autocompasión se acerca mucho a la paranoia y la paranoia es muy difícil de curar”. De la misma forma es crucial evitar el sesgo egoísta: “pensar que lo que es bueno para ti es bueno para el resto de la civilización; racionalizar conclusiones ridículas basado en la tendencia del subconsciente de servirse a sí mismo”. Aunque es importante ser conscientes que otros tendrán ese sesgo y debes aceptar que tienes que vivir con ellos a tu alrededor. Recomienda Munger a los graduados que “eviten ser parte de un sistema con incentivos perversos” y que “procuren trabajar con y para gente que admiren y eviten lo inverso”. Hablando de la importancia de conservar la objetividad, hizo referencia a Darwin y cómo él ponía especial atención en la evidencia que desconfirmaba algo que él creía y admiraba y cómo usaba rutinas (checklists) para confirmar o desconfirmar evidencia para evitar errores (esto pudiera ser muy útil en tiempos de la pandemia de fake news). Agregaba Munger: “concentra la experiencia y el poder en las manos de la gente correcta” (valiosa lección para el México de las últimas décadas). “Vas a ser más exitoso en aquello en lo que estás más intensamente interesado”. Los invito a leer o aprender más sobre Charlie Munger y su “Sistema Operativo”, creo que hay buenas lecciones ahí.

Aquí pueden ver el video de su discurso en la Universidad del Sur de California: https://youtu.be/jY1eNlL6NKs.

@josedenigris