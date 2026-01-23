¿Soluciones o sermones? ¿Inspirar o conspirar?

    ¿Soluciones o sermones? ¿Inspirar o conspirar?
    Claudia Sheinbaum.

Plácido Garza DETONA Hay dos formas de atender un problema: Arreglarlo o enterrarlo. MORENA optó por lo segundo. Desde hace 7 años, una cosa que aparenta transformación, se volvió destrucción

¿Les platico? ¡Arre?

López Obrador quiso guiarla. Pero apenas se cumplió el séptimo año de gobierno, no tuvo más remedio que desafiarla.

Salió de su ataúd y con el pretexto de un nuevo libro, arengó en favor del gobierno de Claudia, que hace agua en medio de dos maremotos: El interno -personificado en su mentor- y el segundo, Donald Trump, con sus amenazas y condiciones, que Claudia cumple esquizofrénicamente.

El maximato del ex presidente estuvo plagado de frases. Ni para qué mencionarlas. Todas, llenas de verborrea y propaganda ideológica, pero le funcionaron con el voto y luego con el apoyo de los más fregados.

Desde 2018, MORENA ondea la bandera de la ignorancia, la impunidad y la ignominia.

Claudia siguió con lo mismo, con un agravante: No tiene el carisma de su mentor y por ende, por más que quiere, no prende ni entre sus propios correligionarios.

A todas luces ya perdió oportunidad de deslindarse o destetarse de una influencia fallida y dañina, la de Andrés Manuel.

Si por AMLO fuera, él mismo estaría en las boletas en las elecciones intermedias de 2027.

Pero tiene qué cuidar las formas y será Claudia quien aparezca como un fantasma en las casillas de votación, con el pretexto de saber si el pueblo le revoca su mandato.

Son tan ingeniosos esos tramposos, que lo que en verdad pretenden es una ratificación de su gobierno, buscando que MORENA sea competitivo en las elecciones de 2030.

Colapsan todo lo que tocan:

Economía, gobernabilidad, seguridad, salud, educación, justicia, ecología; todo.

Desde la llegada de AMLO, anticiparon números que se han estado moviendo hacia atrás.

El reloj de México mueve sus manecillas al revés desde hace siete años. Y aún así, quieren más tiempo en el gobierno.

Suicidio intermedio:

Entonces, la nueva reforma electoral pondrá a Sheinbaum en las boletas porque ya se dieron cuenta de que los cuadros de MORENA se descuadraron y no tienen nombres ni logros que ayuden a conservar sus conquistas electorales.

Cajón Desastre:

-¿Qué hace falta? Toda remediación amerita una aceptación del error y en seguida, el control de daños.

- El politburó no sabe qué es eso, porque por más señas negativas que manda el mercado, siguen como chivos en cristalería.

- Así se destruyen las democracias, sin necesidad de que haya un golpe de Estado.

- Los santones de MORENA lo saben, pero les vale madre.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Mary Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

