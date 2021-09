$!Soriana: un precio en el anaquel y otro superior en la caja

Conste, este no es un estudio de precios. Es el testimonio de numerosas personas respecto a la desleal práctica comercial aplicada por Soriana en contra de sus clientes.

Y el máximo abuso fue detectado por unanimidad en el producto denominado Té ZUKO, cuyo sobre conteniendo 11 gramos costaba en enero de este año, $4.14.

En julio lo aumentaron a $5.75, según precio de anaquel y al llegar a pagar, las cajeras lo cobran en $6.20.

La prueba más fehaciente de que es un abuso orquestado por los jefes de la tienda -y seguramente de toda la organización Soriana- es que a los cinco clientes que reclamaron ese aumento de precio del anaquel a la caja, el personal les respetó el precio mostrado en los anaqueles.

En la foto que acompaña a este artículo aparece el nombre de la cajera y la evidencia de cómo aplicó la rebaja del precio, pero solo lo hacen con quienes detectan el abuso.

Sugerencia: antes de pagar, verifiquen si el precio que aparece en la pantalla de la caja, es igual al del anaquel de donde tomaron los productos.

El colmo es cuando las cajeras -siguiendo instrucciones de sus jefes- muy quitadas de la pena, después de hacer las rebajas respectivas en las cuentas de los clientes de ese producto, le preguntan al cliente: “¿desea redondear”?

“¡Ni madres!”, es la respuesta unánime de los afectados, porque si esa es la “solidaridad” que muestra la tienda hacia sus clientes, ¿a dónde irá a parar el dinero recaudado, que supuestamente es en beneficio del hospicio fulano de tal o de la casa de señoritas mengana.

DETONA me permite exhibir a los malos prestadores de servicios y productos y estoy en una cruzada para integrar una lista negra que sirva para alertar al consumidor sobre estas prácticas abusivas de quienes se están papeando en plena pandemia, pues Soriana no ha cerrado ni una sola vez ni una de sus tiendas y aún así, vean las cabronadas que cometen contra sus ya de por sí fregados clientes, por aquello de los aumentos de precios que no paran.

Si quieren saber cuáles son otros de los que forman esta galería de nefastos prestadores de servicios y productos, échenle un vistazo a las ligas que aparecen en seguida e invito a todos quienes sufran situaciones similares, para que escriban a contacto@detona.com y denuncien a los abusivos.

https://www.detona.com/articulo/perro-que-come-torta-aunque-le-quemen-el-hocico?fbclid=IwAR0aqZ6lMT8RG209bKYfJL4as2pdp9gu6__J-Q2iOJrdfjd5v0U8jKatyTE

https://www.detona.com/articulo/javier-arquieta-castillo-la-reja

https://www.detona.com/articulo/dos-tipos-de-cuidado