Sorpresas te da la vida: consecuencias de minimizar asuntos

Apenas unos días antes del fallo de condena a Genaro García Luna, el expresidente Felipe Calderón proponía a la oposición cómo reagruparse y reorganizarse. Lo hacía con el conocimiento pleno de que los partidos políticos han perdido ascendiente en la sociedad mexicana. La propuesta valía en sus propios términos, pero muy complicado que fuera Felipe Calderón por el caso penal en NY, quien, además, como presidente hizo un significativo daño al PAN. Ganó el poder, pero perdió al partido.

A partir de allí el PAN se transformó para mal. Le hizo daño su estancia en el gobierno, más con Felipe que con Vicente Fox. La diferencia entre ambos es que el de Guanajuato siempre, incluso como presidente, mantuvo distancia del partido que lo llevó al poder. No fue el caso de Calderón. Los dos exdirigentes por él promovidos, más allá de sus cualidades, venían de su círculo cercano y ambos coterráneos de Michoacán. Manuel Espino, dirigente durante su campaña fue echado de mala forma. El PAN perdió el sentido de organización independiente del gobierno.

Después de ser presidente, Felipe se alejó del partido porque advirtió que se había extraviado del proyecto originario. No advirtió que fue consecuencia de lo que él mismo hizo o propició. No sólo ello, intentó formar un partido diferente, esto es, la competencia al PAN con su misma base y programa. Las cosas no salieron bien por el rigorismo del INE; hubiera sido sano para todos que el proyecto hubiera tenido éxito.

No se entiende que el expresidente se emplazara nuevamente en la política y hacerlo a la distancia, con el antecedente de haber solicitado y obtenido residencia formal en España. Pero más que eso, lo que es incomprensible es que no anticipara la condena de su secretario de Seguridad Pública y las consecuencias de ello. Desde la perspectiva nacional el fallo de la justicia norteamericana es discutible; pero no debe minimizarse su efecto para el país y particularmente para el expresidente, su gestión y de alguna forma para el partido que lo llevó al poder. Ahora, la exigencia pública –no sólo la del presidente López Obrador– es que rinda cuentas por la percepción de una relación indebida de su gobierno con el crimen organizado.