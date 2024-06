Sosiego: la tranquilidad del espíritu

El sosiego, o la tranquilidad del espíritu, es un concepto fundamental en la filosofía oriental, que ha sido explorado y cultivado a lo largo de siglos en tradiciones como el budismo, el taoísmo y el hinduismo. Estas tradiciones ofrecen una perspectiva única sobre cómo alcanzar y mantener el sosiego en la vida diaria.

En el budismo, por ejemplo, el sosiego se relaciona con la práctica de la meditación y la atención plena (mindfulness). La meditación budista busca calmar la mente y observar los pensamientos sin apegarse a ellos, lo que permite alcanzar un estado de serenidad y claridad mental. Según esta perspectiva, el sosiego no se encuentra en la búsqueda de la felicidad externa o en la satisfacción de deseos, sino en la aceptación de la realidad tal como es y en el desapego de las emociones perturbadoras.

Por otro lado, en el taoísmo, el sosiego se asocia con vivir en armonía con el Tao, el flujo natural del universo. Según el Tao Te Ching, un texto fundamental del taoísmo, el sosiego surge cuando uno se libera de la resistencia y se adapta al ritmo del Tao. Esto implica abandonar la lucha por el control y aprender a fluir con los cambios de la vida, cultivando la aceptación y la humildad.

En la filosofía hindú, el sosiego se busca a través de la práctica del yoga, que incluye no solo posturas físicas, sino también técnicas de respiración y meditación. El yoga hindú apunta a equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu, lo que conduce a un estado de paz interior y armonía con el cosmos.

REENCUENTRO CON LA VIDA

En este contexto, la gran escritora española Lily Álvarez escribe sobre su reencuentro con la vida: “En estos días he empezado a estar más sosegada, sin duda por mi recuperada soledad. He vuelto a experimentar una vieja sensación: la de volver a ‘poseer’ mi vida. Esto es, de poseerme a mí misma. De ir poco a poco encajando mi ser ‘para Dios’, de hacerlo ‘para’ él, o por lo menos, de ir enfocándolo, pieza a pieza, en ese sentido. Crear la propia existencia, perfilarla de aquí y de allá, pero ‘por dentro’ cóncavamente. Detalle a detalle, limando, raspando, entresacando en un determinado diseño -no añadiendo, no aumentando- trabajo de escultor más que de constructor. Como mi vida es más quieta, puedo ir descendiendo a sus profundidades”.

Efectivamente, cuando uno se sosiega entonces sucede eso que también menciona Martín Descalzo: le damos la vuelta a los prismáticos para dimensionar lo sustancial de lo efímero, lo que realmente vale de aquello que es circunstancial. Entonces vemos que los problemas que nos atormentan, en mucho, son solo fantasmas imaginarios que les hemos permitido apoderarse del timón de nuestra existencia a costa de la libertad y felicidad personal.

ESTANQUE

Como dice el cuento: Si tiramos una piedra a un estanque y luego queremos ver el fondo, es necesario esperar a que la turbulencia pase, a que las partículas se asienten. De la misma manera, si deseamos hacer un arqueo del trecho andado, de lo vivido, padecido, llorado y también de lo gozado, entonces es recomendable buscar espacios de reflexión, entonces es recomendable estacionarse por un momento al lado del camino de la vida.

Y luego, sin el pesado equipaje, podríamos descender a las profundidades de nuestra alma, pero advierto: esta es una labor riesgosa, pues ahí mismo podríamos percatarnos de la tiranía del tiempo, de esos años que, sin aviso, se nos han escapado como si fueran estrellas fugaces, años que posiblemente no los llenamos del todo.

EMPALAGADOS

Bajar a lo hondo del alma podría ser abrumador, pues ahí, en ese solitario silencio, se descubre lo mucho que se recibe y lo poco que a veces agradecemos, de la abundancia de luz que gratuitamente la vida obsequia y la ingrata sombra que, en ocasiones brindamos a los demás, lo mucho que se ha tenido y lo poco que se ha compartido, los silencios obviados y las palabras que, desgraciadamente, hemos pronunciado; los minutos no gozados, las sonrisas escatimadas, los rostros endurecidos, la ácida critica, la verdad guardada y la mentira otorgada.

Ahí también yace una cruel verdad: en demasiadas ocasiones andamos solamente sobre la cáscara de nuestras almas, viviendo la mayor parte del tiempo ciegos al amor, sin disfrutar el misterio de la vida, empalagados de nosotros mismos.

PENA Y DOLOR

Si nos aventuráramos a ir mas allá de la cáscara que recubre nuestras almas, tal vez comprenderíamos que no se requiere tanto para vivir, que lo más hermoso de la vida es lo que no se puede comprar con oro: escuchar esa hermosa música de Mozart o de Bach, el hijo que crece sin que podamos penetrar siquiera en sus sueños, el sí eterno otorgado al ser amado, las gracias sinceras, esas vacaciones de mochila al hombro, la carta recibida de un viejo amigo, ese perdón obsequiado o recibido, la bocanada de aire que tomamos en ese amanecer, ese rojo atardecer, ese helado de chocolate, ese gozo de trabajar, esa pinta que nos hicimos de la escuela, ese día lluvioso o soleado, ese descubrirnos a veces adultos y en ocasiones niños, esas equivocaciones, o ese abrazo de nuestros padres o hijos.

Solamente, cuando nos lanzamos hasta el fondo del alma es cuando sabemos que, paradójicamente, hay cosas buenas que provienen también del sufrimiento, de esas dosis frecuentes de pena y dolor.

GRATUIDAD

Abajo de esa cáscara veríamos que nadie es realmente pobre si se sabe descubrir algunos tesoros que son invaluables, por ejemplo, el de la amistad -fortuna escasísima- porque es muy difícil de encontrar y más difícil de otorgar, ya que en estos tiempos, olvidamos cultivarla, como consecuencia del materialismo que ha contagiado lo mejor de nuestro ser.

Insisto, más allá de esa envoltura de hierro se encuentran caudales de vida: paisajes por admirar, el canto de las aves, el olor a tierra mojada, el sabor de la comida, las ganas de regresar a casa luego de un viaje de trabajo, el perfume de las flores, el aire fresco, el animalito fiel que sin pedir nada nos acompaña, las sonrisas ajenas y los saludos de la gente, la salud, la cálida conversación, los recuerdos de la niñez y de los abuelos, que de paso sirven para estimular la jornada.

En ese descenso también apreciaríamos muchos bienes que son baratísimos: las buenas películas que nos hacen llorar, o reír, o pensar. La música que posee la magia de ensanchar hasta la más terca de las almas, el libro que impaciente espera en la noche, que deseamos terminar para volverlo a comenzar. Los juegos de mesa que compartimos con los que más queremos y esos hermosos reencuentros.

TRASCENDER

En las honduras del alma comprenderíamos que nacimos para practicar y gozar el oficio de vivir, aprenderíamos a querer este preciso instante, que es lo único que verdaderamente tenemos, entonces abandonaríamos la loca terquedad de desperdiciarlo en tonterías, en pequeñeces, en juicios y prejuicios, en eso que precisamente nos ocupa tanto tiempo.

Yo sé que lo dicho anteriormente es muy difícil lograrlo, que el corazón esté hecho de carne y no de acero y por tanto, es complicado vernos a nosotros mismos, además cedemos con mucha facilidad a lo superfluo, y realmente no estamos dispuestos a descender en nosotros mismos por los temores que nos acechan.

Siento pesar al saber que la mayor parte del tiempo solamente circulamos sobre la cascara de nuestra alma y si no nos esforzamos por llegar a comprender sus profundidades, posiblemente en el futuro recordaremos con nostalgia -y tal vez arrepentimiento-, lo que no valoramos en su momento.

En fin, creo que para ser escultores de nuestros destinos, para ser libres y plenos, hay que atreveremos a viajar hacia nuestro ser interior, ir más allá de la superficie del alma, descender a sus profundidades, encontrarnos, y darnos cuenta de que al hacerlo podemos volver a nacer y que, en este proceso, indudablemente nos arropa la misericordia de Dios.

Ante tanto ruido y desencuentro sería bueno emprender un proceso de búsqueda personal y espiritual para encontrar la paz y la tranquilidad dentro de uno mismo, para celebrar y saborear las bondades del bendito sosiego.

