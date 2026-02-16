T-MEC: El Waterloo de Ebrard... y de la 4T

Los organismos oficiales de Canadá responsables de esa tarea también cumplieron cabalmente con dicho plazo.

Inició consultas públicas el 1 de septiembre de 2025 y las concluyó el 31 de enero de este 2026.

La Oficina del Representante Comercial de EEUU -USTR, por sus siglas en inglés- ha cumplido puntualmente con los plazos acordados:

Lo integran expertos de clase mundial en materia de comercio e industria, que apoyan las decisiones de los funcionarios de gobierno, en sus negociaciones trilaterales.

El cuarto de junto es una expresión que retrata la estrategia de nuestros socios comerciales, ante la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

México NO, porque la plana mayor de la Secretaría de Economía está plagada de puros políticos, desde que Ildefonso Guajardo dejó esa dependencia al final del régimen de Peña Nieto.

Graciela Márquez Colín asumió de 2018 a 2020.

Le siguió Tatiana Clouthier, 2021 a 2022; Raquel Buenrostro, de 2022 a 2024 y Marcelo Ebrard, en el gobierno de Sheinbaum.

”Los secretarios después de Ildefonso no le saben al tema. Su prioridad ha sido ideologizar una dependencia que debe estar por encima de colores y afanes políticos partidistas”, me dijo uno de los oficiales de Economía, que ha logrado sostenerse en medio de puros recomendados, desde que Márquez Colín, Tatiana y Buenrostro fueron las titulares.

El plazo oficial para expresar la intención de continuar con el T-MEC vence el próximo 1 de junio 2026.

Estados Unidos ya lo hizo: aranceles condicionados al cumplimiento de otros temas en el caso de México (seguridad, competencias laborales y ambientales más certeza del Estado de Derecho).

El gobierno de Sheinbaum baila un absurdo ballet de obediencia, doblando las manos cuantas veces ha sido necesario, entregando varios paquetes narcos al gobierno, pero ha fallado en el aspecto crucial de garantizar certeza jurídica, debido al empecinamiento ideológico del gobierno mediante reformas laborales, judiciales y electorales aprobadas por los órganos legislativos que dominan MORENA y sus rémoras del PPT -Partido del Poquito Trabajo- y el PVEM.

El gobierno de AMLO y su sucesora despreciaron la experiencia global de expertos como Kenneth Smith Ramos, sub secretario de Economía con Ildefonso Guajardo y autor del anterior tratado comercial entre México, EEUU y Canadá.

Kenneth vive sus mejores momentos como consultor privado, pues apoya a empresas mexicanas que expanden sus territorios comerciales hacia Europa, Centro y Sudamérica, debido a la incertidumbre de lo que ocurra con el T-MEC.

Tal es el caso de Gruma, CEMEX, Nemak, Softek y muchas otras corporaciones globales que ven un riesgo en las negociaciones del T-MEC.

Los primeros cuadros de Ebrard en Economía cubren con mística cuatrotera los pánicos de su incompetencia.

En vez de ponerse en manos de los expertos -que sí los hay y muchos en México- hacen fila todas las mañanas de lunes a viernes a las 6 en el “templo” del palacio nacional, para confesar los impíos secretos de su ignorancia y tomar su hostia de pan pálido e insípido, en una agónica lentitud que puede costarle muy caro al País.

Salen de ahí inoculados con la vacuna trotskista que les administra su chamán.

Paradójicamente, el riesgo de que caiga este gobierno no es político, sino económico.

Cajón Desastre:

- Opositores, tomen nota por favor, para que luego no digan que no les avisamos.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby, y en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana La Loca.