Llega misión Crew-12 a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX

/ 14 febrero 2026
    Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior al medio año habitual del programa comercial. AP
EFE
por EFE

Espacio

Un día después de su despegue, se acoplan a la EEI para reemplazar a equipo que volvió a la Tierra por una emergencia médica

La misión tripulada Crew-12 de la NASA y SpaceX se acopló con éxito este sábado a la Estación Espacial Internacional (EEI), a donde llegó tras despegar un día antes desde Florida para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra antes de lo previsto debido a una emergencia médica.

La cápsula Dragon de SpaceX hizo contacto con la EEI según lo previsto a las 15:15 hora local (20:15 GMT) mientras ambas sobrevolaban Sudáfrica, aproximadamente 34 horas después de su lanzamiento desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial estadounidense en Cabo Cañaveral.

”Fase de captura suave completada”, informó por radio la comandante de la misión, Jessica Meir, al mando de una tripulación compuesta por el también estadounidense Jack Hathaway, el ruso Andrey Fedyaev y Sophie Adenot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio.

El procedimiento completo de acoplamiento durará unas horas más, con la apertura de escotillas prevista para las 17:00 hora local (22:00 GMT), según la NASA.

La Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior al medio año habitual del programa comercial conjunto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. y SpaceX, compañía fundada por el magnate Elon Musk.

La tripulación recién llegada a la EEI reemplazará a la Crew-11 -compuesta por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov- que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero en la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial, tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros.

De momento, la NASA no ha divulgado la identidad del afectado por razones de privacidad.

Desde entonces, la estación ha operado con una tripulación reducida formada por el estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes han mantenido las operaciones y experimentos científicos en curso.

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

