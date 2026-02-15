Saltillo Soccer suma tres puntos y lidera su grupo en la Tercera División
Saltillo Soccer venció 3-1 a Guerreros de Reynosa en la jornada 20 y alcanzó el liderato del Grupo 16 en la Tercera División Profesional
El Saltillo Soccer se quedó con los tres puntos tras vencer 3-1 a los Guerreros de Reynosa en el Estadio Olímpico de Saltillo, resultado que le permite colocarse en el primer lugar del Grupo 16 luego de la jornada 20 de la Tercera División Profesional.
El encuentro tuvo un arranque en el que el conjunto local intentó establecer condiciones desde la posesión del balón. Esa insistencia encontró recompensa antes del descanso, cuando Irving Briones logró abrir el marcador y poner en ventaja a los dirigidos por Joel de León. Con el 1-0 a su favor, el equipo de casa se fue al medio tiempo con la posibilidad de administrar el trámite del partido.
Para la segunda mitad, la escuadra tamaulipeca reaccionó de inmediato. Gael Pérez aprovechó una jugada dentro del área para igualar el marcador al inicio del complemento, lo que cambió momentáneamente el desarrollo del compromiso y obligó a Saltillo Soccer a ajustar su funcionamiento en el campo.
La respuesta del cuadro local no tardó en llegar. Braulio Ordóñez apareció en el área rival para concretar el 2-1 y devolver la ventaja a los saltillenses, quienes retomaron el control del juego tras ese tanto. A partir de ese momento, el equipo buscó mantener el orden defensivo y gestionar los tiempos ante los intentos de reacción de Guerreros de Reynosa.
Conforme avanzaron los minutos, el conjunto de casa sostuvo la diferencia en el marcador y limitó las opciones ofensivas de la visita. Ya en el tiempo de compensación, Omar Esparza anotó el tercer gol del partido para asegurar el resultado definitivo.
La victoria representa el tercer triunfo consecutivo en condición de local para la escuadra de la doble “S”, que con esta racha logra colocarse en la cima de su sector dentro del actual calendario. Además, el resultado refuerza su posición en la tabla y le permite mantenerse en la disputa por los primeros lugares del grupo.
Saltillo Soccer continuará su participación en las próximas jornadas con el objetivo de conservar el liderato y seguir sumando puntos que le permitan avanzar a la siguiente fase de la competencia.