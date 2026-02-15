Saltillo Soccer suma tres puntos y lidera su grupo en la Tercera División

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 15 febrero 2026
    Saltillo Soccer suma tres puntos y lidera su grupo en la Tercera División
    Saltillo Soccer remontó tras el empate de la visita en el segundo tiempo. FOTO: SALTILLO SOCCER

Saltillo Soccer venció 3-1 a Guerreros de Reynosa en la jornada 20 y alcanzó el liderato del Grupo 16 en la Tercera División Profesional

El Saltillo Soccer se quedó con los tres puntos tras vencer 3-1 a los Guerreros de Reynosa en el Estadio Olímpico de Saltillo, resultado que le permite colocarse en el primer lugar del Grupo 16 luego de la jornada 20 de la Tercera División Profesional.

El encuentro tuvo un arranque en el que el conjunto local intentó establecer condiciones desde la posesión del balón. Esa insistencia encontró recompensa antes del descanso, cuando Irving Briones logró abrir el marcador y poner en ventaja a los dirigidos por Joel de León. Con el 1-0 a su favor, el equipo de casa se fue al medio tiempo con la posibilidad de administrar el trámite del partido.

TE PUEDE INTERESAR: Johan Vásquez destaca en el empate entre Genoa y Cremonese en la Jornada 25 de la Serie A

Para la segunda mitad, la escuadra tamaulipeca reaccionó de inmediato. Gael Pérez aprovechó una jugada dentro del área para igualar el marcador al inicio del complemento, lo que cambió momentáneamente el desarrollo del compromiso y obligó a Saltillo Soccer a ajustar su funcionamiento en el campo.

La respuesta del cuadro local no tardó en llegar. Braulio Ordóñez apareció en el área rival para concretar el 2-1 y devolver la ventaja a los saltillenses, quienes retomaron el control del juego tras ese tanto. A partir de ese momento, el equipo buscó mantener el orden defensivo y gestionar los tiempos ante los intentos de reacción de Guerreros de Reynosa.

Conforme avanzaron los minutos, el conjunto de casa sostuvo la diferencia en el marcador y limitó las opciones ofensivas de la visita. Ya en el tiempo de compensación, Omar Esparza anotó el tercer gol del partido para asegurar el resultado definitivo.

La victoria representa el tercer triunfo consecutivo en condición de local para la escuadra de la doble “S”, que con esta racha logra colocarse en la cima de su sector dentro del actual calendario. Además, el resultado refuerza su posición en la tabla y le permite mantenerse en la disputa por los primeros lugares del grupo.

Saltillo Soccer continuará su participación en las próximas jornadas con el objetivo de conservar el liderato y seguir sumando puntos que le permitan avanzar a la siguiente fase de la competencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Liga Tdp Mx
resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saltillo Soccer

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Marx Arriaga, exfuncionario de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), admitió que se le ofreció una embajada.

Marx Arriaga confirma que rechazó embajada para dejar Dirección en la SEP
Señalan que desde el 2018 con la elección del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se impulsó un cambio en el que la educación fue uno de los ejes.

SEP niega ‘borrado’ de obradorismo: asegura que los libros de texto no cambiarán su esencia
Fotografía difundida en la cuenta oficial en X @DeptofWar del Departamento de Guerra de Estados Unidos de uno de sus helicópteros interceptando un buque petrolero en el océano Índico.

EU intercepta otro buque petrolero en el océano Índico tras violar bloqueo
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, adelantó que han ido saliendo agentes de Minnesota ante las protestas que fueron escalando.

Mantiene zar fronterizo ‘pequeña fuerza’ antimigrante en Minnesota
Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la ex vicepresidenta chavista. FOTO:

EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela
Mario Delgado planteó que el país requiere formación de vanguardia y con alcance social, con respaldo institucional a estudiantes.

Mario Delgado destaca logros de estudiantes en robótica durante Encuentro Nacional del TecNM

La SSC detuvo a seis personas y turnó el caso al Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Rescatan a joven secuestrado en Xochimilco; SSC detiene a seis personas tras operativo simultáneo
Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana