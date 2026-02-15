Saltillo Soccer suma tres puntos y lidera su grupo en la Tercera División

El Saltillo Soccer se quedó con los tres puntos tras vencer 3-1 a los Guerreros de Reynosa en el Estadio Olímpico de Saltillo, resultado que le permite colocarse en el primer lugar del Grupo 16 luego de la jornada 20 de la Tercera División Profesional.

El encuentro tuvo un arranque en el que el conjunto local intentó establecer condiciones desde la posesión del balón. Esa insistencia encontró recompensa antes del descanso, cuando Irving Briones logró abrir el marcador y poner en ventaja a los dirigidos por Joel de León. Con el 1-0 a su favor, el equipo de casa se fue al medio tiempo con la posibilidad de administrar el trámite del partido.

Para la segunda mitad, la escuadra tamaulipeca reaccionó de inmediato. Gael Pérez aprovechó una jugada dentro del área para igualar el marcador al inicio del complemento, lo que cambió momentáneamente el desarrollo del compromiso y obligó a Saltillo Soccer a ajustar su funcionamiento en el campo.