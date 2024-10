Tapatíos y covers ochenteros

El fin de semana pasado quienes estuvieron festejando la etapa final de su gira mundial fue la banda tapatía de rock pop Maná con sus penúltimas presentaciones en la capital azteca.

Y es que así como a lo largo del año hemos destacado en estos espacios, por ejemplo, que esta gira mundial los hizo aterrizar por primera vez en la ciudad de Londres, Inglaterra, el mismo Día Internacional del Rock el pasado 13 de julio, y que de su más reciente álbum de duetos fue noticia también que sacaron de su playlist el que hicieron con el hip hopero Nicky Jam por haber manifestado abiertamente su apoyo a la presidencia para los Estados Unidos al ex presidente Donald Trump y rechazar en forma tajante la actitud racista del otra vez candidato, luego de sus presentaciones mencionadas solo se anticipa un cierre a todo lo alto y “con broche de oro” el próximo 6 de diciembre en el Palacio de los Deportes.

Mientras todo esto ocurre, otro tapatío todavía más legendario que Maná como lo es el llamado “lujo de México”, Marco Antonio Muñiz, estuvo haciendo su respectiva gira de medios para presentar su libro autobiográfico “Por amor”, en el cual narra todos los altibajos de su trayectoria tanto personal como profesional de casi 80 años de actividad artística si se toma en cuenta que inició sus “tocadas” de guitarra en el prostíbulo de la célebre “Bandida” en la Ciudad de México cuando contaba con apenas 13 años de edad, ya que vio la primera luz en Guadalajara, Jalisco, el 3 de marzo de 1933.

Así, el cantante, músico y actor de un total de 13 películas entre las que sobresale, por ejemplo, la épica “La Bandida”, donde compartió créditos con la mismísima María Félix, y quien es padre también de Jorge “El Coque” Muñiz, uno de sus dos hijos de su primer matrimonio, cuenta anécdotas de todo tipo y entre ellas también podemos anticipar el éxito arrollador que después de su país natal tiene en la que considera su “segunda patria”, la isla de Puerto Rico, donde estuvo presentándose en la Nochebuena de 38 años consecutivos y los puertorriqueños eran tan fanáticos que el padre del cantante Marc Anthony así lo bautizó, aprovechando se apellida también Muñiz.

En lo que todo esto sucedía en el plano nacional, en el internacional, aunque la nota que más se viralizó fue tristemente la trágica muerte del ex One Direction, Liam Payne, tras caer de un balcón en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para cerrar nuestro espacio del día de hoy en notas más agradables con exactitud el pasado miércoles 16 los covers ochenteros hicieron noticia empezando por la nueva sensación del pop, Sabrina Carpenter, al interpretar el tema “9 to 5” de la leyenda de la música country Dolly Parton en uno de sus conciertos, en lo que Netflix estrenó el cortometraje “Sing Thriller”, donde los personajes de esas cintas hacen tributo al clásico homónimo de Michael Jackson.

