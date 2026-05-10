Tatiana merece mucho / este día de la Madre / sin querer metió serrucho / a la imagen de su padre
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Plácido DETONA en verso / este día muy especial / su recurso fue perverso / se pasó de comercial
¿Les platico? ¡Arre!
Malamente le hizo caso
a su jefe de campaña
Morton es todo un fracaso
se metió con la montaña.
Esa manta que “colgaron”
en el túnel de la Loma
Larga friega le arrimaron
a MORENA puso en coma.
Si ganar es complicado
en el nuevo Nuevo León
ahora luce con candado
ni con mantas de neón.
Mijes, Clara, Waldo y otros
le agradecen a Tatiana
regalarles muchos votos
salió peor que la Sanjuana.
Más que madre natural
es de ellos putativa
arruinó lo electoral
desde toda perspectiva.
Lo que hizo con Maquío
la verdad, no tiene madre
fue un pecado, fue impío
usar marca de su padre.
La manta fue de adeveras
unos piensan que es virtual
resultaron unas fieras
les costó un buen dineral.
Si yo fuera mal pensado:
”¿Habrá sido un castigo?
el asunto fue planeado
”y detona el fuego amigo”.
De Tatiana a sus rivales
al jugar en esta arena
les pegó a los principales
por el lado de MORENA.
Mucha lana ha invertido
la Tatiana en su campaña
¿pues de dónde habrá salido?
ha de ser de alguna maña.
Mario Fernández Quiroga
de la mafia inmobiliaria
a Tatiana presta soga
y también su maquinaria.
Otro se apellida Garza
es el dueño del Huajuco
al político se abraza
ya le sabe a ese truco.
Es Artemio de quien hablo
sus negocios han menguado
a pesar de ser un diablo
anda en busca de partido.
En MORENA se ha fijado
lo botaron los naranjas
Fundidora se ha acabado
abre ahora puras zanjas.
Es Tatiana su recurso
como “El Bronco” lo fue antes
no aparece en el discurso
quiere obras relevantes.
Cajón Desastre:
El pecado de Tatiana / es querer que el buen Maquío / se asomara a la ventana / y la saque de este lío.
Los morenos ya cayeron / en la cuenta de este engaño / desde ahora ya eligieron / a otra para dicho escaño.