Tatiana merece mucho / este día de la Madre / sin querer metió serrucho / a la imagen de su padre

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Opinión
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    Tatiana merece mucho / este día de la Madre / sin querer metió serrucho / a la imagen de su padre
    Esta manta fue colgada sin permiso de la autoridad municipal, en la Loma Larga por el lado de San Pedro Garza García. Grupo Detona

Plácido DETONA en verso / este día muy especial / su recurso fue perverso / se pasó de comercial

¿Les platico? ¡Arre!

Malamente le hizo caso

a su jefe de campaña

Morton es todo un fracaso

se metió con la montaña.

Esa manta que “colgaron”

en el túnel de la Loma

Larga friega le arrimaron

$!Artemio Garza.
Artemio Garza. Grupo Detona/Redes sociales

a MORENA puso en coma.

Si ganar es complicado

en el nuevo Nuevo León

ahora luce con candado

ni con mantas de neón.

Mijes, Clara, Waldo y otros

le agradecen a Tatiana

regalarles muchos votos

salió peor que la Sanjuana.

Más que madre natural

es de ellos putativa

arruinó lo electoral

desde toda perspectiva.

Lo que hizo con Maquío

la verdad, no tiene madre

fue un pecado, fue impío

usar marca de su padre.

$!Mario Fernández Quiroga.
Mario Fernández Quiroga. Grupo Detona

La manta fue de adeveras

unos piensan que es virtual

resultaron unas fieras

les costó un buen dineral.

Si yo fuera mal pensado:

”¿Habrá sido un castigo?

el asunto fue planeado

”y detona el fuego amigo”.

De Tatiana a sus rivales

al jugar en esta arena

les pegó a los principales

por el lado de MORENA.

Mucha lana ha invertido

la Tatiana en su campaña

¿pues de dónde habrá salido?

ha de ser de alguna maña.

Mario Fernández Quiroga

de la mafia inmobiliaria

a Tatiana presta soga

y también su maquinaria.

Otro se apellida Garza

es el dueño del Huajuco

al político se abraza

ya le sabe a ese truco.

Es Artemio de quien hablo

sus negocios han menguado

a pesar de ser un diablo

anda en busca de partido.

En MORENA se ha fijado

lo botaron los naranjas

Fundidora se ha acabado

abre ahora puras zanjas.

Es Tatiana su recurso

como “El Bronco” lo fue antes

no aparece en el discurso

quiere obras relevantes.

Cajón Desastre:

El pecado de Tatiana / es querer que el buen Maquío / se asomara a la ventana / y la saque de este lío.

Los morenos ya cayeron / en la cuenta de este engaño / desde ahora ya eligieron / a otra para dicho escaño.

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Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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