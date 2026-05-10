Tatiana merece mucho / este día de la Madre / sin querer metió serrucho / a la imagen de su padre

Larga friega le arrimaron

en el túnel de la Loma

Esa manta que “colgaron”

se metió con la montaña.

Morton es todo un fracaso

a su jefe de campaña

Malamente le hizo caso

usar marca de su padre.

fue un pecado, fue impío

la verdad, no tiene madre

Lo que hizo con Maquío

desde toda perspectiva.

arruinó lo electoral

es de ellos putativa

Más que madre natural

salió peor que la Sanjuana.

regalarles muchos votos

le agradecen a Tatiana

Mijes, Clara, Waldo y otros

ni con mantas de neón.

ahora luce con candado

en el nuevo Nuevo León

Si ganar es complicado

a MORENA puso en coma.

La manta fue de adeveras

unos piensan que es virtual

resultaron unas fieras

les costó un buen dineral.

Si yo fuera mal pensado:

”¿Habrá sido un castigo?

el asunto fue planeado

”y detona el fuego amigo”.

De Tatiana a sus rivales

al jugar en esta arena

les pegó a los principales

por el lado de MORENA.

Mucha lana ha invertido

la Tatiana en su campaña

¿pues de dónde habrá salido?

ha de ser de alguna maña.

Mario Fernández Quiroga

de la mafia inmobiliaria

a Tatiana presta soga

y también su maquinaria.

Otro se apellida Garza

es el dueño del Huajuco

al político se abraza

ya le sabe a ese truco.

Es Artemio de quien hablo

sus negocios han menguado

a pesar de ser un diablo

anda en busca de partido.

En MORENA se ha fijado

lo botaron los naranjas

Fundidora se ha acabado

abre ahora puras zanjas.

Es Tatiana su recurso

como “El Bronco” lo fue antes

no aparece en el discurso

quiere obras relevantes.