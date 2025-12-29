¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

/ 29 diciembre 2025
    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Método fácil y rápido para ser lector, de Eduardo Berti

En estas páginas, Eduardo Berti ensaya respuestas a esta pregunta y nos propone nuevas formas de leer ficción: activas y creativas, a partir de métodos fáciles e innovadores, individuales o colectivos, analíticos o humorísticos. Un “confesionario poético”, la construcción de una casa a partir de las páginas de un libro, o el uso de ese mismo libro —u otro, recordemos que aquí no hay reglas— como almohada, una lectura telefónica a un desconocido, o un camino a seguir a partir del azar de los dados, un Bingo literario, o la búsqueda detectivesca de un secreto oculto entre las letras del cuento que estamos leyendo, son apenas algunos de los cientos de ejercicios que aquí se ofrecen.

El agua en nuestras manos, de Pedro Moctezuma Barragán

Este libro se nutre de experiencias organizadas en comunidades a lo largo y ancho de México, en medio de la agudización de la crisis del agua. Esta crisis nos topa de frente con un paradigma civilizatorio y ambiental agotado. A partir del contraste entre dos paradigmas de gestión del agua y su historia, el autor prevé el proceso técnico y social para cambiar de un modelo extractivista y privatizante —consolidado para el neoliberalismo del siglo XX— a un modelo público y comunitario, de ciclos socionaturales del agua, con innovación técnica y científica capaz de construir sujetos que superen el reto de la crisis climática e inequidad social.

Elvia Carrillo Puerto, de Damiana Leyva Loría

Esta obra presenta la vida de Elvia Carrillo Puerto, quien nació en Motul, Yucatán, el 30 de enero de 1881, en una época donde los derechos de las mujeres eran casi inexistentes, dedicó gran parte de su vida a luchar en favor los derechos de la mujer. Sufragista, feminista, y política, en 1923 fue elegida como diputada para el Congreso de Yucatán. Junto con el trabajo de otras activistas fundaron la Liga Rita Cetina, Elvia fue elegida presidenta de la misma. Dentro de las actividades de la liga estuvo la fundación de una escuela nocturna para mujeres y la publicación de dos revistas Feminismo y Rebeldía.

Mi diccionario de economía. Entender, posicionarse, debatir, de Thomas Porcher

Diccionario de economía que ilustra conceptos económicos de manera clara, breve y al alcance de todo público. Se busca que el contenido permita a los lectores comprender, pensar de forma crítica y tener los argumentos necesario para participar en los debates económicos de su país. Cuenta con 100 entradas distintas, mismas que ofrecen un sistema de remisiones de una entrada a otra.

