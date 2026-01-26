¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

El corazón tiene razones que la razón no entiende de Rosina Conde

Indispensables los relatos cortos de Rosina Conde. La narradora norteña nos presenta una variedad de mujeres que cuentan su vida desde la inocencia, la ilusión, el coraje, el deseo de venganza, la frustración o el nihilismo; mujeres que no se conforman con los roles sociales que les impone la sociedad y se rebelan contra los estándares de comportamiento tradicionalmente considerados femeninos. Como lo afirma el dicho, los personajes de este libro se enfrentan a situaciones que no pueden controlar racionalmente, pero cuyas respuestas se justifican por medio de sus sentimientos, no del todo acertados, más siempre dispuestos a mitigar el dolor, la angustia y la añoranza de una paz bienhechora y placentera.

Yo soy el Mandrake de J.M. Servín

Reedición del original publicado por Oficio Ediciones.

Yo soy el Mandrake desciende de la nota roja mexicana, pero no en el modo pornográfico y moralista en el que, según sus críticos cultos, la han leído la mayoría de los lectores de periódicos del último siglo. Los habitantes de la Ciudad de México son protagonistas de la nota roja como Mandrakes, víctimas o cómplices. Hay expertos académicos que dicen que la nota roja es un mecanismo de control social o, por el contrario, una expresión de la resistencia cotidiana al poder. Servín la reconoce por lo que es, el sarcástico registro de una realidad inhóspita.

Nuevas brújulas. Dramaleón Antología de Dramaturgia Joven FAE

Cada generación de artistas tiene frente a sí retos y conflictos de un contexto específico y una manera propia de abordarlos. Para nuestra dependencia es de suma importancia la creación de espacios donde las y los jóvenes escritores nos permitan encontrar, a través de su mirada, nuevas posibilidades de reflexionar sobre las problemáticas que nos rodean para buscar en comunidad la construcción un futuro más justo, equitativo e inclusivo. Así, este primer volumen, que esperamos sea el primero de una vasta colección, contiene en sus páginas obra de Jennifer Peña Ramírez, Talina Garler, Ricardo Traviezo, Rodolfo Cantú y Carlos Portillo, quienes con paso firme están construyendo trayectorias sólidas dentro del campo escénico.

Monterrey: ciudad de sol. Alfonso Reyes y la inteligencia neoleonesa (1900-1938). Tomo I.

El Regiomontano Universal, en su tránsito por el mundo, no olvidó la ciudad que lo vio nacer. Desde su salida en la juventud para concluir sus estudios en la Ciudad de México, así como en su estancia en Europa y Sudamérica en cumplimiento de labores diplomáticas, Alfonso Reyes mantuvo un diálogo constante con su tierra natal. Alberto Enríquez Perea, uno de los más destacados conocedores de la obra Alfonsina, nos aproxima a esta querencia de Reyes por Monterrey a través de su correspondencia, diarios e informes.

Este libro, además, nos da cuenta de la intensa actividad de los regiomontanos en el ámbito intelectual durante la consolidación del proyecto nacional postrevolucionario y de la estrecha comunicación que el gran humanista procuró con ellos.