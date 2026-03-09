¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Opinión
/ 9 marzo 2026
    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. Amazon/Bonilla Artigas Editores

Entre los libros que esta semana te recomendamos están; “Estrudeluz-Un Mito Con Fin: Episodio I - El mensajero del siglo XXI” de H.A.G. Tiburcio, y “El leve respirar de la tierra” de Andrés Bali

Estrudeluz - Un Mito Con Fin: Episodio I - El mensajero del siglo XXI de H.A.G. Tiburcio

El Autor: H.A.G. Tiburcio es descrito como el “guardián de historias” que componen este universo, las cuales integran temas como la paternidad y la observación de las estrellas.

Naturaleza de la Obra: Se define como un “mito con fin”, sugiriendo una estructura narrativa cerrada o un propósito específico dentro de su propia mitología.

El primer episodio ha sido publicado. El proyecto mantiene una comunidad activa en redes sociales como Instagram, donde se comparten reflexiones sobre el trasfondo emocional y narrativo del mundo de Estrudeluz.

En el nombre de El Capo: los pecados capitales en la narcocultura de Ramón Gerónimo Olvera

Un reflejo brutal de los pecados capitales que sostienen nuestras sociedades modernas. Este libro lo demuestra, explorando cómo la avaricia, la envidia, la soberbia, la gula, la pereza, la ira y la lujuria no solo definen el mundo del narcotráfico, sino también los pilares de un sistema capitalista que normaliza el exceso y la violencia.

A través de un fascinante diálogo entre la literatura clásica, la moderna y el ensayo, se desentrañan los aspectos más cruentos, amorales y significativos del narco cultura, revelando que esta no es un fenómeno aislado, sino una representación extrema de nuestras propias contradicciones como sociedad.

La lectura del libro, por tanto, no solo es recomendable; se hace imprescindible.

El leve respirar de la tierra de Andrés Bali

El leve respirar de la tierra es un viaje al interior. Es el resultado de una búsqueda interior que parece infinita. Cada página es un mundo de vibraciones y bellas alegorías que llenan la mente de ese sagrado movimiento de los ojos; en donde la realidad parece un sueño y los sueños parecen realidad. Cada página es un modo de entender, una compleja formula alquímica que por alguna razón sabemos comprender verdaderamente. Pareciera importante pensar que nuestro conocimiento ahonda en la belleza del tiempo; en la belleza de lo que sucede realmente, en el profundo latido del corazón.

El ritmo de las olas del mar, del corazón, del respirar de la vida son las metáforas que llenan estas páginas de elevación. Cada movimiento de nuestro corazón nos lleva a la profunda revelación del respirar de la tierra; a la sensible verdad de nuestro tacto; a la verdadera forma de ver. Este libro intenta ser parte del canto de la vida, un signo más para aquellos viajeros que sepan llegar al límite de la percepción humana. Nuestro corazón es un bello camino que con nuestro intelecto podemos llegar a comprender y agradecer el existir de cada cosa en este universo.

Eutanasia: el derecho a decidir de Paulina Rivero Weber; María Rebeca Alcaide Cruz

La eutanasia es uno de los debates éticos más complejos y sensibles de nuestro tiempo. En un contexto marcado por el avance de la medicina y la prolongación de la vida, la pregunta por una muerte digna interpreta directamente a la libertad individual y al derecho de cada persona a decidir conforme a sus valores, creencias y circunstancias. Este libro aborda la eutanasia como un acto opcional, cuyo debate exige respeto tanto para quienes consideran legítimo recurrir a ella como para quienes deciden no hacerlo.

La obra reúne textos de especialistas mexicanos de reconocido prestigio, entre ellos Asunción Álvarez del Río, Arnoldo Samuel Kraus Weisman, Angel Alonso Salas, Paulina Rivero Weber y María Rebeca Alcaide Cruz, junto con otras voces provenientes de la medicina, la filosofía y el derecho. Desde enfoques diversos y complementarios, los autores analizan el tema con rigor y sensibilidad.

