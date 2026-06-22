¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. Fondo de Cultura Económica (FCE)

Entre los libros qu esta semana te recomendamos leer están; “Dos novelas. Aire tan dulce. La última conquista” de El Ángel de Elvira Orphée y “Los sertones. Campaña de Canudos” de Euclides Da Cunha

Dos novelas. Aire tan dulce. La última conquista de El Ángel de Elvira Orphée

El presente volumen reúne Aire tan dulce y La última conquista de El Ángel, dos novelas fundamentales en la narrativa de Elvira Orphée. Aire tan dulce (1966), de una intensidad poética notable y de una visceralidad feroz, es una de las grandes novelas de la literatura argentina. Logra crear un universo propio en el que se desarrolla la relación de amor-odio entre sus personajes y la búsqueda de una salida ante la plana vida de provincia. La última conquista de El Ángel (1977) se publica once años después, y se pregunta por las razones del placer en infligir sufrimiento. ¿Por qué un hombre se convierte en torturador? ¿Puede dormir bien de noche y querer a su familia?

Historia del alfabeto de Alfred Charles Moorhouse

Documentado trabajo sobre la historia de la escritura desde sus orígenes conocidos. Aquí se analizan las más antiguas representaciones mágicas hasta la estructuración de una serie de grafías que conforman el pensamiento escrito y hablado de los pueblos egipcio, persa, hebreo, chino, fenicio, japonés, griego, latino y de la América indígena.

Los sertones. Campaña de Canudos de Euclides Da Cunha

Libro que puede leerse como un relato de exclusión: retrato de un Estado que a la hora de enfrentarse a un tipo de asociación organizada con principios que no son los modernos, sólo sabe resistir mediante el exterminio de esa comunidad diferente. A más de cien años de su primera edición, este clásico de la literatura brasileña renueva el debate sobre la ciudadanía y el Estado.

Cuentos completos II de Fiódor Mijaílovich Dostoievski

Dando continuidad al orden cronológico, en este segundo volumen se encuentran los últi-mos diez cuentos del autor, escritos de 1849 a 1877. Destacan por su valor narrativo las historias “El pequeño héroe”, un relato en primera persona que expone las experiencias y las sensaciones primigenias de un adolescente confundido; “El cocodrilo”, una breve ficción donde el autor vuelve a exponer el mal burocrático ruso y por la cual recibió virulentos ataques desde distintos flancos políticos, y “El sueño de un hombre ridículo”, historia que revela con gran transparencia las concepciones filosóficas más profundas del autor.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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