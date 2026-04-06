¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Las cartas que no llegaron de Mauricio Rosencof

Mauricio Rosencof recuerda su vida y la de su familia a través de cartas que nunca llegaron. Mientras narra la cotidianeidad de su infancia como hijo de inmigrantes judíos polacos en Uruguay, su padre espera noticias de su familia en Europa, quienes le escriben sobre sus últimos días en un campo de exterminio, pero el mensaje nunca es enviado. Años después, mientras está como prisionero político, Mauricio escribe a su papá sobre los paralelismos que vive ahora con su familia, sobre los recuerdos, la resiliencia y la añoranza. Y aunque aquellas palabras tampoco llegarán, seguirán trascendiendo mientras haya memoria.

Tea Rooms. Mujeres obreras de Luisa Carnés

Ambientada en los años 30, Tea Rooms nos adentra en el mundo de Matilde, una joven camarera que trabaja en un elegante salón de té. A través de su mirada, la autora retrata con crudeza las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras; sueldos miserables, jornadas agotadoras y una absoluta falta de derechos. En este entorno hostil, Matilde y sus compañeras comienzan a tomar conciencia de su precaria situación e inspiradas por las ideas revolucionarias de la época y los movimientos obreros que llenan las calles de Madrid con huelgas y mítines, las mujeres empiezan a cuestionar el papel que se les ha asignado en la sociedad. Con una conmovedora prosa, Luisa Carnés denuncia con voz valiente la hipocresía de una sociedad que criminaliza el aborto, empuja a las mujeres a la desesperación y justifica la sumisión femenina en nombre de la religión y la moral. Es un grito de rebeldía y solidaridad, así mismo, es un manifiesto por la emancipación femenina a través del trabajo y la participación en la lucha de clases. Es también una llamada urgente al despertar de la conciencia colectiva ante la desigualdad y la represión patriarcal y capitalista.

Hacía debajo de Elia Barceló

Elia Barceló relata la historia de un hombre divorciado que tiene que dejar su vida anterior y busca motivaciones para seguir adelante. Durante el viaje a la tierra prometida relata sus principales afecciones sociales que conforman su personalidad y al llegar a su destino se enfrenta constantemente con los remordimientos de sus actos previos al viaje. La narración se ve envuelta en un constante misterio por la presencia de su familia en el lugar de retiro, pero finalmente comprendemos que todos yacían muertos por su propia mano.

El caso Malaussène, I. Me mintieron de Daniel Pennac

Mientras Benjamín Malaussène, chivo expiatorio profesional, hace su trabajo manteniendo a salvo a un autor de la editorial para la que trabaja —quien escribió un libro exponiendo las mentiras de su familia y ahora sus hermanos lo quieren matar—, una noticia conmociona a Francia: Georges Lapiedad, un famoso y controversial empresario, ha sido secuestrado en nombre de la justicia social. A Benjamín no le interesa ni quiere saber nada sobre este caso, pero poco a poco acabará inmiscuido en él gracias a su disfuncional familia, y se dará cuenta que este crimen oculta una conspiración más grande de lo que aparenta. Daniel Pennac invita a sumergirse a esta trama que combina el humor y el misterio con las paradojas de la justicia.