¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 6 abril 2026
    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que te recomendamos leer esta semana. FCE

Esta semana te recomendamos leer; “Las cartas que no ll egaron” de Mauricio Rosencof, “Tea Rooms. Mujeres obreras” de Luisa Carnés, “Hacía debajo” de Elia Barceló y “El caso Malaussène, I. Me mintieron” de Daniel Pennac

Las cartas que no llegaron de Mauricio Rosencof

Mauricio Rosencof recuerda su vida y la de su familia a través de cartas que nunca llegaron. Mientras narra la cotidianeidad de su infancia como hijo de inmigrantes judíos polacos en Uruguay, su padre espera noticias de su familia en Europa, quienes le escriben sobre sus últimos días en un campo de exterminio, pero el mensaje nunca es enviado. Años después, mientras está como prisionero político, Mauricio escribe a su papá sobre los paralelismos que vive ahora con su familia, sobre los recuerdos, la resiliencia y la añoranza. Y aunque aquellas palabras tampoco llegarán, seguirán trascendiendo mientras haya memoria.

Tea Rooms. Mujeres obreras de Luisa Carnés

Ambientada en los años 30, Tea Rooms nos adentra en el mundo de Matilde, una joven camarera que trabaja en un elegante salón de té. A través de su mirada, la autora retrata con crudeza las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras; sueldos miserables, jornadas agotadoras y una absoluta falta de derechos. En este entorno hostil, Matilde y sus compañeras comienzan a tomar conciencia de su precaria situación e inspiradas por las ideas revolucionarias de la época y los movimientos obreros que llenan las calles de Madrid con huelgas y mítines, las mujeres empiezan a cuestionar el papel que se les ha asignado en la sociedad. Con una conmovedora prosa, Luisa Carnés denuncia con voz valiente la hipocresía de una sociedad que criminaliza el aborto, empuja a las mujeres a la desesperación y justifica la sumisión femenina en nombre de la religión y la moral. Es un grito de rebeldía y solidaridad, así mismo, es un manifiesto por la emancipación femenina a través del trabajo y la participación en la lucha de clases. Es también una llamada urgente al despertar de la conciencia colectiva ante la desigualdad y la represión patriarcal y capitalista.

Hacía debajo de Elia Barceló

Elia Barceló relata la historia de un hombre divorciado que tiene que dejar su vida anterior y busca motivaciones para seguir adelante. Durante el viaje a la tierra prometida relata sus principales afecciones sociales que conforman su personalidad y al llegar a su destino se enfrenta constantemente con los remordimientos de sus actos previos al viaje. La narración se ve envuelta en un constante misterio por la presencia de su familia en el lugar de retiro, pero finalmente comprendemos que todos yacían muertos por su propia mano.

El caso Malaussène, I. Me mintieron de Daniel Pennac

Mientras Benjamín Malaussène, chivo expiatorio profesional, hace su trabajo manteniendo a salvo a un autor de la editorial para la que trabaja —quien escribió un libro exponiendo las mentiras de su familia y ahora sus hermanos lo quieren matar—, una noticia conmociona a Francia: Georges Lapiedad, un famoso y controversial empresario, ha sido secuestrado en nombre de la justicia social. A Benjamín no le interesa ni quiere saber nada sobre este caso, pero poco a poco acabará inmiscuido en él gracias a su disfuncional familia, y se dará cuenta que este crimen oculta una conspiración más grande de lo que aparenta. Daniel Pennac invita a sumergirse a esta trama que combina el humor y el misterio con las paradojas de la justicia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Literatura
Opinión
libros

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El jodido ultimátum del loco ultimátum

El jodido ultimátum del loco ultimátum
true

Amílcar Olán y Germán Pérez, kriptonita para el Grupo Tabasco y los hijos de AMLO
true

POLITICÓN: Pensiones doradas, la reforma que el Congreso de Coahuila prefiere ignorar
Alta afluencia de visitantes impulsa economía en distintas regiones del Estado.

Coahuila registra alta afluencia turística en primera semana vacacional

Las personas lesionadas fueron trasladadas en código amarillo.

Volcadura en la carretera 57 deja cinco lesionados; viajaban de Estados Unidos a Saltillo
Manny Barreda abrió el juego y sumó sus primeras entradas de pretemporada.

Saraperos vence a Acereros en Monclova y retoma ritmo en pretemporada
Habitantes se han quejado de los altos precios de la vivienda, lo que los ha orillado a vivir lejos de sus centros de trabajo.

Ciudad del Cabo, la urbe donde el 70% de la vivienda del centro es para turistas
El presidente Trump compartió algunos de sus planes para el búnker, y se refirió a la instalación subterránea de seguridad como un “enorme complejo”.

Lo que hay que saber sobre el ‘enorme’ búnker militar bajo el salón de baile de Trump