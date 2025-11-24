¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Fuera de la carretera. Veinte años con Kerouac, Cassady y Ginsberg de Carolyn Cassady

Las memorias de Carolyn Cassady: un libro conmovedor y un documento testimonial sobre la generación beat de un valor incalculable.

¿Queda algo por descubrir sobre la legendaria generación beat? Estas memorias de quien fue la esposa de Neal Cassady aportan nueva luz sobre ese universo de escritores rebeldes. La mirada íntima y única de alguien que vivió todo aquello en primera persona.

Carolyn conoció a Neal Cassady, Jack Kerouac y Allen Ginsberg en Denver en 1947 y al cabo de un año se casó con Cassady y se establecieron en San Francisco. Tuvieron tres hijos y Neal encontró un trabajo en el ferrocarril. Pero los sueños de llevar una vida tranquila y burguesa, como cualquier familia americana de clase media de la época, no tardaron en esfumarse.

Los nombres de mi padre de Daniel Saldaña París

Una indagación sobre la memoria y la paternidad que explora cómo el pasado define la arquitectura de nuestras vidas.

Camilo ha llegado a Nueva York en busca de respuestas: ¿quién fue Miguel Carnero? ¿Podría tratarse de su verdadero padre? Su madre agoniza en México. Su padre —el que sí conoció— murió años atrás de un infarto fulminante. Ahora que la verdad empieza a salir a la luz, las dudas se acumulan y el tiempo apremia. Ángela Carnero, la hija de Miguel, es la única persona que puede ayudarle, pero ya no conserva ninguna relación con ella.

Crímenes bestiales de Patricia Highsmith

Este libro revela la lucha de la autora con sus temas recurrentes (la injusticia, la ambigüedad moral, la cuchilla de la crueldad en el corazón de las relaciones humanas) de una forma mucho más desnuda que en sus novelas. Crímenes bestiales presenta un puñado de historias de venganza, en las cuales perros, cabras, elefantes y cerdos sometidos devuelven el golpe a sus amos maltratadores. Relatos breves que nos animan a alinearnos con las bestias en lugar de con los humanos.

El cielo en desorden de Slavoj Žižek

Provocador, paradójico, perspicaz y lenguaraz como acostumbra, Žižek pone su pensamiento filosófico al servicio de repensar el presente y soñar el futuro.

«Hay un gran desorden bajo el cielo; la situación es excelente», dice una célebre sentencia de Mao Zedong. Su mensaje es que cuando el orden social se está desintegrando, el caos resultante ofrece a las fuerzas revolucionarias una gran oportunidad para actuar con decisión y tomar el poder político. Pero en las convulsiones de hoy en día, dadas las crisis que nos acechan, ¿la situación sigue siendo excelente, o el peligro de autodestrucción es demasiado alto?

En treinta y seis piezas breves y contundentes, Žižek traza un recorrido por nuestro convulso presente: Trump, China, Oriente Medio, los indicios de una nueva Guerra Fría, el calentamiento global, la pandemia, las migraciones y los refugiados, el aumento de los antagonismos sociales en todo el mundo, el capitalismo corporativo neofeudal.