¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

El vuelo de las grullas de Carmen Ávila

Tras la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, cerca del final del conflicto armado, un número de sobrevivientes, afortunados o no, surgieron como una nueva casta dentro de su población: los hibakusha. En esta historia, Carmen Ávila explora la vida de uno de ellos y su familia, para acercarnos a la belleza de los paisajes de Japón, sus tradiciones y organización social, pero también al dolor, la vergüenza y el estigma social que marcó a sus supervivientes y a una nación entera.

La novela obtuvo el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano 2024.

Óscar de Joaquín Camp

Nuestro protagonista empieza una aventura en el océano a bordo de un bote. ¡La vista del mar es impresionante! Pero... ¡Ups! Un pequeño contratiempo hace que explore las aguas de una manera diferente a la que había esperado, ¡mucho más divertida y encontrándose con interesantes personajes! Óscar está a punto de enfrentar muchos peligros, ¿logrará reencontrarse con sus amigos?

¡Increíble! de Vicent Zabus

Jean-Loup es un chico muy curioso: todo le da curiosidad. Pero también es curioso él mismo: está lleno de tics y de tocs, cuenta siempre hasta el tres, se toca la nariz todo el tiempo y no habla con nadie (ni deja que nadie le hable). El mundo exterior lo asusta, y en casa las cosas no están mucho mejor, pues, ante la ausencia de su madre, vive acosado por sus ancestros e ignorado por su padre. Para poder entender el universo que lo maravilla y lo abruma al mismo tiempo, recolecta información en fichas que organiza meticulosamente. Un día, a las 07:29:57 h, para ser exactos, un minúsculo detalle lo lanza hacia los confines de una historia para la que no está preparado y que cambiará completamente su existencia.

Salón Destino de Carlos Vélez Aguilera

Casa, trabajo, rutina. Así eran los días grises de este personaje hasta que, por la ventana del Salón Destino, la ve: una chica que irá dando color a sus días. Y aunque el amor parece teñir esta historia, nuestro protagonista pronto descubrirá que hay en el baile los suficientes matices para pintar todo su mundo. Esta novela gráfica silente es el encuentro de dos artes que se conjuntan en una explosión de colores, trazos y cuerpos en movimiento.