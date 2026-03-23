¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

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Opinión
/ 23 marzo 2026
    ¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
    Portadas de los cuatro libros que esta semana te recomendamos leer. FCE

Esta semana te recomendamos leer; “Ocurre todavía” de Eduardo Hurtado, “Matar al otro. Una historia natural de la violencia étnica” de Matthew Lange, “Pequeños combatientes” de Raquel Robles y “El ángel callaba” de Heinrich Böll

Ocurre todavía de Eduardo Hurtado

Ocurre todavía reúne una serie de poemas semibreves que tratan experiencias corporales-eróticas reforzadas por dieciséis acuarelas de Kenia Cano. Así, cada verso se asemeja a una confesión personal que habla en voz baja a un lector en concreto.

Matar al otro. Una historia natural de la violencia étnica de Matthew Lange

En el presente título, se busca presentar los elementos y componentes estructurales de la violencia étnica y cómo es que ésta se desarrolla, a la vez también da cuenta de los mecanismos que se han utilizado para hacerle frente. Para incursionar en este estudio el autor presenta casos en los que la violencia étnica han devenido en catástrofe, tal como el genocidio de los tutsis, el de lo judío a manos del nazismo y los crímenes cometidos por parte del KKK, entre otro. A partir de ello realiza un exhaustivo análisis sociológico al cual hace converger otras disciplinas que van desde la historia, la psiquiatría, la antropología, la economía y la religión. De esta manera el autor presenta la gran dimensión del problema que permanece latente en el mundo contemporáneo, a la vez que da cuenta de cómo ciertas medidas han resultado adecuadas como freno ante la propagación de este mal.

Pequeños combatientes de Raquel Robles

Desde la mirada de dos niños, la tragedia y la esperanza se entremezclan en la Argentina sumergida en un régimen dictatorial. Después de la desaparición de sus padres, con inteligencia y perspicacia, los pequeños hermanos ocultan sus ideales militantes mientras esperan su regreso y buscan Compañeros ocultos en la expectativa de la anhelada Revolución. Robles presenta una novela de debate, reflexión y lucha desde los corazones y la experiencia de dos pequeños combatientes. Una narrativa conmovedora que profundiza en la experiencia lectora y en el dolor, la responsabilidad y el amor de sus personajes frente a la tragedia.

El ángel callaba de Heinrich Böll

Un soldado sin identidad vuelve a Colonia en la Hora Cero con una encomienda del hombre que le salvó la vida. A su llegada, el rostro de un ángel taciturno lo espera entre las tinieblas del sinsentido. En la búsqueda de un nuevo comienzo su mirada refleja los pensamientos de una generación entera, la cual deambuló a ciegas entre las ruinas y el ripio del silencio forzado. La doble moral, la corrupción y la indolencia fueron el rostro de una sociedad negada a desaparecer, pero de ésta también surgió el abrazo de fe oculto en los escombros de la guerra.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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