¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Dolly Parton y la traducción imposible de Juana Adcock

Somos el público de una Dolly Parton reimaginada como hispanohablante en el noreste mexicano de los años 70. A caballo entre biografía ficticia y el simulacro lírico, este libro de traducción especulativa se vuelve la materialización de la voz de un personaje imposible.

“Entre ecos de música norteña y música country, Juana Adcock nos invita a imaginar una lengua que se rompe y vuelve a nacer para expresar el deseo tanto como la frustración ante la incapacidad del lenguaje al hablar del dolor, que se vuelve una astilla en el corazón del idioma.”

Poemas de Provenza de David Noria

Tus poemas, que disfruté leer y releer, son —como todos los poemas escritos hoy— actos líricos de libertad. Y de resistencia.

¿Libertad? El poema escapa al Mercado, que es la Ley Suprema de nuestra famosa sociedad global. Único producto del espíritu humano que no puede ser comercializable, el poema no vale nada y allí está todo su valor.

Escribir un poema aquí y ahora, en completa y difícil libertad interior, es pues hacer acto de resistencia... ¿El poeta? Último hombre libre sobre nuestro pobre planeta rico.

Incluso la muerte tarda de Jordi Virallonga

¿Algún lector pensó alguna vez que con ironía y rabia alimentadas por la mediocridad, la pobreza espiritual y la otra, la hipocresía y el cinismo, las mansedumbres y la estupidez de esta época se podía hacer una gran poesía? Si no lo pensó, Incluso la muerte tarda, se lo descubrirá. Jordi Virallonga abre la complejidad del lenguaje popular y los diferentes sentidos que las palabras proponen sin perder misterio. En realidad, es toda una reinvención. Jordi Virallonga, como todo poeta de verdad, escribe para vivir. Y nos hace vivir: sus poemas son como puñetazos con los ojos abiertos.

En Incluso la muerte tarda, Jordi Virallonga se parece al fajador de una de sus intensas piezas líricas, que golpe a golpe va haciendo un trabajo de demolición del contrario, pero en los que también se demuele a sí mismo y a los lectores que nos reconocemos en tantos versos y pasajes. Son inolvidables en estas páginas varios de sus protagonistas. Incluso la muerte tarda es un libro hondamente emotivo que deja —dejará para siempre— toda su violencia y ternura en el alma.

Reconquista del Reino de Kaan de Claudina Domingo

El regreso de Claudina Domingo a la poesía está hecho con madurez y celeridad. Este es su regreso también a la infancia, al Caribe, en una crónica de indias hecha de nostalgia y reclamo del pasado y el padre. Una Faetón que toma prestado el cubo de jade, la eternidad que le pertenece sólo a él; una Electra sumergida en una vacación perdida y congelada para siempre en la memoria. La poeta oscila entre el pasado y el presente, en ese instante del padre concentrado en verla crecer y ella sabiéndose mirada en el mientras.

Este libro está hecho de agua. Lo atraviesa todo: es un río, es el mar, es laguna, es lluvia, es llanto, es la humedad de todo lo que trepa en los muros, en la selva, en los flamboyanes. Estos poemas son la constancia de que el agua es materia y habla: al pie de las palmeras estaban las blancas mariposas como vaginas de yeso.

Faetón y Electra duermen en un sueño evidente de Freud. Todos mezclados en una escenografía de un hotel en temporada baja, como un pez moribundo