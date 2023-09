Teatros del IMSS, la UAEH y el deterioro de las condiciones para hacer arte en México

¿Estamos haciendo bien el teatro? Me refiero al teatro no como disciplina artística con ciertos parámetros estéticos, sino a aquello más amplio que implica la práctica escénica como una elección de vida y todo lo que esto conlleva. La pregunta surge – otra vez – mientras reflexiono en torno a acontecimientos en el país que no son precisamente placenteros. Y es que, sin importar los métodos, si las consecuencias no son buenas, es hora de cuestionarse algunas cosas.

En la misma semana recibimos la “buena” noticia de que los teatros del IMSS serán reactivados al convertirlos en salas de cine y ha explotado el creciente conflicto en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) entre los estudiantes del Instituto de Artes y los directivos, mismo que ya escaló a la violencia física. Un evento no tiene que ver con otro, excepto porque hablan de un deterioro en las condiciones para hacer arte en el país – especialmente artes escénicas – y del hecho de que las motivaciones de las autoridades que deciden cómo se administran los espacios y cómo se divulga el conocimiento están en otro lado.