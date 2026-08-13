Todo es posible, hasta lo imposible

Sucedió que cierto joven incurrió en la cólera del rey por no haberse quitado la gorra al oír mencionar el nombre del monarca, y el soberano lo condenó a morir. Fueron inútiles los ruegos de la madre del muchacho, quien de rodillas le pidió al monarca que no le quitara a su hijo, fruto de su juventud y esperanza única de su ancianidad. El rey, inconmovible, se negó a oír aquellas súplicas e hizo que sus guardias quitaran de su presencia a la mujer.

Éste era un rey que trataba a sus súbditos con rigurosa severidad y saña cruel. Las leyes de Dracón eran invitaciones versallescas comparadas con las terribles maldades de aquel monarca que no conocía el bálsamo de la misericordia.

Cuando llegó el día en que aquel infeliz mozo iba a morir, el rey llegó al cadalso a presenciar la ejecución. Ordenó que llevaran al reo frente a él, y le preguntó si quería pronunciar sus últimas palabras.

–Nada tengo que decir –respondió con tristeza el joven–. Lo único que siento es que no terminaré de enseñar a hablar a mi caballo, cuando tan adelantado iba en sus lecciones.

–¿Qué dices? –preguntó el monarca frunciendo el entrecejo–. ¿Qué es eso de enseñar a hablar a tu caballo?

–Sí, Su Majestad –explicó el muchacho con aire desolado–. Estaba a punto de lograr que mi caballo hablara, pero ahora la enseñanza se interrumpirá, pues voy a morir.

–¿Un caballo que habla? –dijo el rey–. Nunca he oído semejante cosa.

–Majestad: los caballos pueden hablar si se les enseña a hacerlo –dijo el muchacho–. El rey vecino tiene dos caballos parlantes y una yegua declamadora.

El rey se quedó pensando por un momento y luego preguntó:

–¿Crees tú que podrías enseñar a mi caballo a hablar?

–Claro que sí –dijo el muchacho–. Aunque el animal tenga la misma inteligencia que Su Majestad estoy seguro de que podré enseñarlo a hablar.

–Y ¿cuánto tiempo necesitarías para eso? –inquirió el rey sin haber entendido la indirecta.

–Un año solamente –dijo el joven.

–Te concedo ese tiempo de vida –dictaminó el monarca–. Pero si al cabo de un año no logras que mi caballo hable, entonces morirás.