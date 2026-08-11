Zonas rojas y de otros colores

La juventud saltillense del pasado siglo jamás tomó el rumbo oeste. Igual que los cruzados, nuestros mancebos iban hacia el oriente, pues hacia ese rumbo caía la zona de tolerancia de la ciudad, excepción hecha de un breve tiempo en que estuvo por la carretera a Torreón, en un lugar llamado “Los Padres Santos”. ¡Qué parajoda! como dijo un señor que quiso decir: ¡Qué paradoja!

Don Miguel de Cervantes Saavedra, señor que sabía mucho porque mucho había sufrido, encomiaba a las alcahuetas. Decía que su profesión es necesaria en toda república bien concertada. En efecto, por virtud de sus servicios quedaba a salvo la virtud de las doncellas, pues el rijo de los hombres tenía otros lugares para descargarse.

¡Cuánta razón tenía don Miguel! No saben las señoras y señores infectados de moralina lo que hacen cuando piden que se prohíba la existencia de zonas de tolerancia en las ciudades. Mi tío Román Cepeda fue muy atacado en su tiempo de gobernador por haber hecho desaparecer el barrio de Terán, centro de los pecados saltilleros en los mediados del pasado siglo. No es que lo defienda por ser mi tío, pero ¿qué otra cosa podía hacer él? La zona se hallaba casi en el centro de la ciudad, a tres cuadras escasas de la catedral. Estabas en Terán y oías las campanas del sagrado templo mezcladas con los acordes congaleros de la orquesta del Chueco Chon. “Amor Perdido” con acompañamiento de repiques eclesiales... Como que no era muy cristiano aquello.

Mi tío Román se arrojó entonces a la tremenda empresa de retirar de ahí la zona. Trabajo de Hércules fue aquel, pues las suripantas no se querían salir. Alegaban aquello de la tradición. ¡Cuántas pendejadas se cometen en nombre de la tradición! Mi tío, que no se paraba en pintas, envió un bulldozer –no sé si así se escribe–, y ordenó que estuviera presente el fotógrafo oficial del gobierno para que tomara fotos del suceso. Nadie halló al fotógrafo, y otro fue enviado en su lugar. Cuando el bulldozer embistió al primer cuartucho, de él salió corriendo, subiéndose los pantalones, el fotógrafo oficial. En los escombros quedó sepultada para siempre su valiosa cámara, una Réflex traída de Laredo.