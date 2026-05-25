Tren Maya: Bulldozer de la selva. Episodio 1

¿Les platico? ¡Arre! Tengo material para varios episodios sobre el tema de la depredación en la Península de Yucatán y sumo esta serie a las que están en proceso, a saber: 1. ITESM, TecSalud y Hospital Zambrano Hellion. Los trafiques del multifacético Guillermo Torre-Amione. 2. SOFOM Préstamo Feliz, del infame Fernando García Sada, que ya causó el suicidio de un inversionista. 3. Los Lobatones y sus fraudulentos Proyectos 9. 4. Sanjuana Martínez Montemayor y sus cuentas pendientes con Notimex. Vamos al Tren Maya, pero sin subirnos, porque me cae que se cae:

Un buzo que además es estructurista, recién dio a conocer el grave riesgo de que se produzca una tragedia, si los descerebrados que siguen operando el Tren Maya, cumplen su amenaza de transportar no solo pasajeros, sino también carga. Más de 7,000 columnas fueron clavadas sobre cientos de cavernas, cenotes, bóvedas y ríos subterráneos a lo largo de 80 kilómetros en plena selva.

Como es estructurista, afirma categórico: El mantenimiento no es que sea difícil, ES IMPOSIBLE. El video que acompaña a este artículo muestra el peligro de que la obra colapse de un momento a otro, pues bajo el suelo poroso existen columnas oxidadas, “camisas” de acero reventadas, varillas expuestas, mangueras abandonadas a 20 metros de profundidad, de cuando intentaron fallidamente extraer el cemento derramado que no alcanzó a fraguar, el cual cubre estalactitas y estalacmitas que tienen millones de años, lo que da cuenta del brutal daño ecológico mundial que representa esta obra, promovida absurdamente por López Obrador y defendida desde su sumisa ignorancia por ralea como Layda Sonseras, gobernadora de Campeche.

Para amolarla de acabar, la presencia de Carlos Slim y otros “prominentes” empresarios en los vagones del Tren Maya, avalan esta obra, que es una vergüenza global para México.

¿Quiénes aplauden y promueven este adefesio? (me refiero al Tren Maya, no vayan a pensar que estoy hablando de la gobernadora Sonseras. Ni lo mande el Dios de Spinoza). El buzo estructurista asegura que estamos al inicio de una película de terror. Especialistas como él hacen una advertencia, pero nadie del gobierno les hace caso. El Tren Maya es una estructura que nació fallida, esa es su conclusión. Las estructuras de esta obra ya no tienen capacidad de carga y ahí viene la intención de hacerlo también carguero. Los buzos que tomaron este video aseguran que las columnas bajo el suelo van a ceder. ”Se conoce con certeza la corrupción que rodea todo lo concerniente al Tren Maya, por eso anticipamos lo peor”, aseguran.

Y encima, pierde $25 millones al día. Por si todo lo anterior fuera poca cosa, el Tren Maya pierde en lo que va de este año, $25 millones cada día, un 43% más que las pérdidas de 2025. Cajón Desastre: - Mañana el Episodio 2 de esta serie: “Premio internacional a mexicano, exhibe brutalidad del gobierno contra medio ambiente”. PD - En México, la difamación se define como la acción de divulgar información falsa que daña la reputación de un individuo o entidad, con la intención de perjudicar su imagen pública. - El Código Penal Federal y los códigos penales de cada estado contemplan sanciones para quienes difamen a otros, protegiendo el derecho a la honorabilidad y dignidad de las personas. - Para que un acto sea considerado difamatorio en México, no es necesario que la información falsa sea difundida públicamente; basta con que se haya comunicado a una sola persona para que se configure el delito. - Y sobre las amenazas... - La amenaza de muerte es u delito grave en México, en el Código Penal Federal, que puede conllevar penas de prisión de hasta 8 años, dependiendo de la gravedad de la amenaza y las circunstancias. Avisarle a alguien que lo va a mandar al hospital es equiparable a una amenaza de muerte. - A ti te lo digo, mijo, entiéndelo tú, mi nuera...

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