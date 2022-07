Hoy no es Día de la Mujer. Hoy es día de la mujer. Para celebrar a las mujeres no se necesita esperar paciente el paso del calendario y que nos llegue el 15 de febrero, fecha en que se les celebra en México, o el 8 de marzo, fecha fijada por la ONU para conmemorar su lucha por la equidad de género e igualdad de oportunidades.

Hoy es una gran día para celebrar a las mujeres por la contribución que, aun desde las condiciones más críticas, hacen cotidianamente para lograr que el mundo en que vivimos sea un lugar mejor.

Nuestros tiempos han sido bastante injustos con ellas. Siguen abundando los feminicidios: cada día en México diez mujeres se unen a las listas fatales; el machismo reina todavía en miles de hogares en los cuales la mujer ha sido maltratada por el simple hecho de serlo. En las empresas, raros son los casos de mujeres ocupando los puestos más altos, e incluso, da pena decir que a estas alturas México no haya tenido una presidenta, o Coahuila una gobernadora, o Saltillo una alcaldesa.

Lo que me da más rabia es saber que muchos sigan aferrándose a que el papel de la mujer debe seguir siendo el mismo del que tenían en la antigüedad: atender a su esposo, a sus hijos y vivir abnegadamente el resto de sus vidas, mientras son víctimas de violencia, de injusticias y de abandono.

Hoy quiero celebrar a las mujeres, y especialmente a tres de ellas porque con sus vidas y sus obras han contribuido a que nuestro mundo y nuestro entorno sea aún mejor.

Una de ellas es la velocista jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce, reina actual de los 100 metros planos. Fraser-Pryce, quien no sobrepasa el 1.52 cm de estatura, es en realidad una atleta enorme por sus logros deportivos y, también, por su contribución en beneficio de las mujeres de Jamaica. Tras haberse criado en un barrio muy pobre y problemático de Kingston, en el cual su propio primo fue asesinado, la atleta creó la Fundación Pocket Rocket, que toma el nombre de su apodo: “Cohete de bolsillo”. A través de dicha organización, Fraser-Pryce se dedica a recaudar fondos y pagar así los estudios de decenas de mujeres y hombres que, si no fuera ella, difícilmente podrían soñar con un futuro mejor a través de la educación. Y no sólo eso, sino que también brinda clínicas deportivas para lograr así que cada vez más atletas de su país figuren a nivel mundial, como lo ha hecho ella.

Quiero rendir un humildísimo homenaje también a la saltillense Lorena González Valdés, autora del cuento inclusivo “Eli, la Jirafa sin Manchas”, obra bellamente escrita e ilustrada, por la que fue recientemente invitada para contar su interesante historia en el foro “Mujeres, líderes del cambio”, organizado por Grupo Milenio. Lorena es madre de tres hijos, entre los que se encuentra Elisabetta, quien nació con una discapacidad múltiple por la que los médicos creían imposible que la recién nacida superara los dos años de vida. En febrero pasado, gracias a los cuidados de su familia y la dedicación en cuerpo y alma de su madre, Elisabetta cumplió 9 años. Al nacimiento de su hija, Lorena descubrió una nueva vocación y fue la primera mujer latinoamericana en ser admitida para estudiar la maestría en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia otorgada por la Fundación ONCE y la Universidad Menéndez Pelayo, de España. Luego de su preparación y al ver que Saltillo carecía de instalaciones suficientes para personas con discapacidad, ni había la aceptación en escuelas, ni tampoco existían actividades de recreación para niños con discapacidad, Lorena creó la Fundación Imagira por medio de la cual ha conseguido no sólo ayuda médica para hacer más llevadera la vida de los niños con discapacidad, sino que también ha organizado clínicas de ayuda para los padres de dichos niños y academias deportivas y culturales en donde los pequeños con discapacidad pueden encontrar un espacio para su desarrollo.

Otra mujer que merece todo nuestro reconocimiento es mi queridísima hermana y escritora Luz María Fuentes de la Peña. Luly escribió un bello libro de cuentos titulado “Historias en Peltre”, en el cual refleja su amor por la tierra y recoge la vida de mujeres y hombres de la sierra de Arteaga, sus modos de hablar y sus miedos, pero también sus alegrías y amor por el lugar que los vio nacer. Tan bellas son las “Historias en Peltre”, que los directores cinematográficos Marco Antonio López y Eleazar García hicieron un cortometraje basado en tres de los cuentos escritos por Luly. Leer sus historias y verlas en la pantalla del cine personificadas por talentosas actrices y actores, merece todo un reconocimiento y, en lo personal, un gran motivo de orgullo.

Doy gracias a Dios por las mujeres, pero sobre todo por Shelly-Ann Fraser-Pryce, por Lorena González y por Luly Fuentes. Desde sus diferentes trincheras, ellas han contribuido a lograr un mundo más justo, más accesible y también más bello.

