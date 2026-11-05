Trump encontró un rival a su altura

El Comité Editorial, The New York Times.

Ante los muchos intentos del presidente por manipular las elecciones intermedias, mediante la manipulación extrema de distritos electorales, afirmaciones falsas de fraude electoral, esfuerzos para bloquear el voto por correo y más, decenas de millones de estadounidenses respondieron acudiendo a las urnas y rechazando al Partido Republicano que se lo ha permitido. Los demócratas recuperaron el control del Senado y están a punto de recuperar también la Cámara de Representantes. El repudio fue lo suficientemente grande como para superar la polarización política de Estados Unidos. Los republicanos perdieron contiendas incluso en lugares que tradicionalmente son republicanos, como Kansas, Kentucky, Iowa, Ohio, Carolina del Sur y Texas. Perdieron porque muchos votantes independientes e incluso republicanos consideran que el segundo mandato de Trump es un fracaso.

El resultado crea un control crucial al comportamiento autocrático de Trump. Empodera a los demócratas para investigar su corrupción y sus violaciones de la ley y aprobar legislación que ofrezca una alternativa a su agenda contraproducente. El país ya se siente diferente y cambiará en la práctica en enero.

El país aún enfrenta muchos problemas a largo plazo para los cuales ninguno de los partidos ha ofrecido soluciones claras. Y durante los próximos dos años, mientras Trump siga siendo presidente, el Congreso y los jueces tendrán que estar preparados para contrarrestar sus futuros intentos de socavar el orden constitucional.

Sin embargo, este es un día para sentir orgullo. Los aspirantes autoritarios a menudo utilizan las elecciones legislativas para consolidar su poder y debilitar aún más la democracia. En 2026, el pueblo estadounidense se negó a permitir que Trump lo hiciera. El sistema ha resistido.

Además de los votantes, tres grupos merecen un reconocimiento particular: los trabajadores electorales, los defensores legales y los jueces.

Los trabajadores electorales hicieron su trabajo este año ante la presión implacable de Trump. Él ha afirmado por mucho tiempo que el fraude generalizado decide las elecciones estadounidenses, a pesar de décadas de evidencia de lo contrario. Los trabajadores electorales de todas las afiliaciones políticas respondieron a estas mentiras haciendo su trabajo con la misma diligencia de siempre, ayudando a las personas a emitir sus votos y contando esos votos.

En muchos estados, los funcionarios electorales tomaron medidas específicas para detener la interferencia del gobierno de Trump. El año pasado, el Departamento de Justicia exigió que los estados proporcionaran al gobierno federal las fechas de nacimiento, información de la licencia de conducir y números parciales del Seguro Social de los votantes. Los funcionarios, entre ellos varios republicanos, se negaron a acatar la orden.

Algunos de los más destacados fueron la vicegobernadora republicana de Utah, Deidre Henderson; la secretaria de Estado demócrata de Míchigan, Jocelyn Benson, y el secretario de Estado republicano de Virginia Occidental, Kris Warner. Cada uno se negó a cumplir, cada uno recibió una demanda del gobierno y cada uno ganó en los tribunales.

Su capacidad para resistir al presidente subraya una ventaja del gobierno descentralizado de Estados Unidos. Pudieron negarse porque el presidente no tiene el poder de anular sus decisiones. La cláusula de elecciones de la Constitución permite a cada estado decidir cómo se llevan a cabo sus elecciones. Este federalismo resultó ser un baluarte contra los instintos autoritarios de Trump.

Un segundo grupo que defendió la democracia este año fueron los defensores legales. Cuando Trump intentó interferir en las elecciones —a través de órdenes ejecutivas que buscaban complicar el registro de votantes, prohibir que los estados contaran algunos votos por correo y ordenar al Servicio Postal que decidiera qué votantes recibirían boletas por correo—, los defensores respondieron con rapidez presentando demandas.

Los defensores incluyeron al Brennan Center, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la Liga de Mujeres Votantes, Common Cause y fiscales generales demócratas. Algunos bufetes de abogados prestigiosos han tenido miedo de confrontar los abusos legales del gobierno de Trump en los últimos dos años, lo que hace que el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro sea aún más importante.

Con frecuencia, las demandas tuvieron éxito debido al tercer grupo: jueces federales que insistieron en seguir la ley y defender la Constitución a pesar de los esfuerzos de intimidación por parte de Trump y sus aliados. Jueces designados por presidentes de ambos partidos, incluido el propio Trump, bloquearon partes clave de las órdenes ejecutivas relacionadas con las reglas electorales. En 27 fallos consecutivos de tribunales de distrito, los jueces rechazaron las exigencias del Departamento de Justicia de obtener los padrones electorales estatales.

La Corte Suprema merece tanto reconocimiento como críticas. El máximo tribunal se equivocó al emitir fallos que hicieron posible la manipulación partidista extrema de distritos electorales de Trump y los esfuerzos de su gobierno por crear una base de datos nacional de votantes. Pero los jueces sí actuaron para proteger la capacidad de los estadounidenses de emitir sus votos este otoño. En septiembre, la Corte Suprema ratificó un fallo de un tribunal inferior que prohibía al Servicio Postal tomar medidas que podrían haber restringido el voto por correo.

Ese fallo fue un recordatorio de que esta corte sí tiene sus límites bien trazados sobre las elecciones. Después de las elecciones de 2020, los jueces se negaron a escuchar casos relacionados con las afirmaciones falsas de Trump sobre fraude electoral. Es posible que los jueces necesiten desestimar afirmaciones similares en las próximas semanas.

Pero los desafíos venideros no deberían ensombrecer lo que lograron los estadounidenses. Este año, trabajadores electorales, abogados y jueces defendieron las reglas que protegen el voto. Y decenas de millones de estadounidenses acudieron a las urnas para ejercer su derecho democrático más básico. Los estadounidenses demostraron que el poder de elegir a sus líderes les pertenece. Ahora deben mantenerse alerta hasta que los funcionarios certifiquen cada contienda y los ganadores asuman el cargo. c. 2026 The New York Times Company.