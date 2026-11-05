$!Con nueva estructura, Stellantis será más rápido y tendrá mayor enfoque: CEO

Stellantis México buscará agilizar sus operaciones, fortalecer su capacidad de respuesta al mercado y dar mayor autonomía a sus equipos de trabajo mediante la nueva estructura organizacional de la compañía, afirmó Daniel Alejandro González, director general de la automotriz en el país, en entrevista con VANGUARDIA. El directivo señaló que la reconfiguración permitirá descentralizar las decisiones, reducir la burocracia y aprovechar la experiencia del talento mexicano, con el propósito de que cada área tenga mayor capacidad para ejecutar sus estrategias sin depender de una dirección centralizada.

“Yo siento que vamos a ser más rápidos, y hay más enfoques, enfoque en ensamble de vehículos, enfoque en los equipos que los apoyen a ellos. Y darle un poquito de rienda suelta al equipo para que invente, se equivoque, brinque, lo que tenga que hacer”, expresó. La reestructuración forma parte de la implementación de FaSTLAne 2030, el plan estratégico global de cinco años encabezado por el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, y establece una operación con mayor independencia y responsabilidad directa sobre el mercado mexicano.

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González explicó que uno de los objetivos es consolidar un equipo directivo capaz de tomar decisiones y resolver los desafíos de la operación sin que todo dependa de una sola figura. “El reto es hacerme prescindible, es descentralizar que no haya una cabeza que tenga que hacer nada porque el equipo no lo hace, es construir ese equipo y yo creo que el equipo tenemos lo que faltaba era tener la autonomía y la autonomía la tenemos, ahora hay que aprovecharla”, sostuvo.

Añadió que la decisión de otorgar mayor autonomía a México también representa un reconocimiento a las capacidades de sus trabajadores y directivos, así como una oportunidad para asumir directamente la responsabilidad de los resultados.

“Si queremos que el cambio sea sostenible, que sea real y que México le tome la posición que le corresponde, un mensaje muy fuerte era decir: nosotros nos encargamos, gracias por ayudar, aquí nos encargamos en México localmente”, indicó. Entre los cambios en la estructura directiva destacan los nombramientos de Víctor Medina como vicepresidente de Manufactura de Plantas de Ensamble y José Pagano al frente de Manufactura de Plantas de Motores, además de ajustes en las áreas comerciales, de recursos humanos y relaciones gubernamentales.

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El CEO de Stellantis México destacó que la compañía cuenta con alrededor de 17 mil trabajadores en manufactura, así como con equipos experimentados que conocen los procesos y las necesidades de las plantas. “Tenemos un equipo fuerte, tenemos 17 mil personas en manufactura, tenemos un liderazgo fuerte, un equipo sindical muy fuerte, nosotros lo que tenemos que hacer es habilitar al equipo, dejar que el equipo corra, quitarle burocracia de encima y dejarlos hacer lo que saben hacer”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las nuevas responsabilidades de Medina y Pagano, quienes desarrollaron buena parte de su trayectoria profesional dentro de la organización. “Ellos crecieron allí y saben lo que hay qué hacer, lo único que necesitan de mí es que yo les quite de en medio los obstáculos”, agregó. En el terreno comercial, González consideró que Stellantis ha ganado mayor atención en el mercado mexicano y anticipó que mantendrá su crecimiento mediante una oferta que abarque distintos segmentos, desde sedanes y vehículos eléctricos hasta camionetas pickup. “Yo creo que el crecimiento va a seguir siendo pronunciado, cuando llegamos aquí algo que me impresionaba y era parte de la conversación era que nadie pelaba a Stellantis comercialmente, nadie prestaba atención si Stellantis hacía algo o no, hoy en día voltean a ver qué hacemos nosotros para responder”, señaló.

El directivo destacó también la participación de talento mexicano en el desarrollo y fabricación de camionetas, algunas producidas en el país y otras importadas, con las que buscarán ampliar su presencia en diferentes segmentos. Respecto a los objetivos para 2027 y 2028, señaló que la prioridad será cumplir los lanzamientos programados, alcanzar récords de producción de motores HEMI fabricados en México y mejorar la posición comercial de la compañía. “En lo comercial nos acomodemos en la top 5 de la industria, actualmente estamos en lugar siete, hemos estado en el seis en algún momento”, planteó. PRESENTAN NUEVOS MODELOS DE LEAPMOTOR En este contexto de fortalecimiento de su operación en México, Stellantis presentó la noche del martes en Ciudad de México los nuevos modelos Leapmotor C10 y C16, con los que busca ampliar su participación en el mercado de vehículos electrificados.

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Durante el evento, González explicó que Leapmotor surgió como una startup tecnológica china que se convirtió en líder de su segmento en ese país y en la que Stellantis decidió invertir a finales de 2023, dando paso a una alianza estratégica. El directivo describió a la marca como una propuesta que combina innovación tecnológica y movilidad accesible, respaldada por la infraestructura industrial, comercial y de servicio de Stellantis.

La estrategia contempla ampliar su cobertura nacional. Actualmente, Leapmotor cuenta con presencia en 57 por ciento del territorio mexicano y 60 puntos de venta; sin embargo, la meta para el próximo año es superar 80 por ciento de cobertura y alcanzar más de 100 distribuidoras. González sostuvo que uno de los elementos centrales para consolidar la marca será garantizar la disponibilidad de refacciones y el servicio posventa, además de ofrecer confianza a los consumidores. También destacó que Leapmotor contará con el respaldo de las operaciones industriales de Stellantis en México, que incluyen la fabricación de más de 400 mil vehículos y más de un millón de motores, así como una plantilla de más de 21 mil personas y alrededor de 4 mil ingenieros, de acuerdo con las cifras expuestas durante la presentación.

Con esta incorporación, la automotriz busca impulsar la electrificación en el país mediante una marca que tendrá el respaldo de la infraestructura y experiencia de Stellantis.