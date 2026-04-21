Trump y León XIV

Lo ocurrido no parece responder únicamente a una estrategia política, sino también a un desconocimiento de la historia y de la propia tradición católica. La reacción del Papa no es nueva ni excepcional. Es, en realidad, consistente con una línea histórica clara: la Iglesia Católica ha sido una voz que insiste en la paz frente a la guerra. Ahora sí que esa es su chamba.

Napoleón Bonaparte marchó hacia Waterloo convencido de que su genio bastaría para imponerse. Adolfo Hitler avanzó sobre Rusia creyendo que la fuerza podía someterlo todo. Ambos se toparon con límites que no supieron leer a tiempo. A otra escala, en otro terreno, tiempo y dimensión, Donald Trump ha construido una narrativa de confrontación constante, tipo bully : contra adversarios, instituciones y medios. Pero al dirigir su ofensiva contra el papa León XIV , el primer Sumo Pontífice de Estados Unidos, se topó con una pared moral infranqueable e imposible de superar. Se trata de otra cancha y reglas, enteramente desconocidas para el presidente de Estados Unidos.

Juan Pablo II se opuso con claridad a la guerra de Irak. Pablo VI elevó desde la ONU su célebre “¡Nunca más la guerra!”. Juan XXIII abogó por la paz en medio de la crisis de los misiles en Cuba y el clima de la Guerra Fría. En episodios como la Invasión de Bahía de Cochinos, el posicionamiento moral del Vaticano se mantuvo en esa misma lógica: contener, llamar a la prudencia, insistir en la paz. No es algo nuevo, no es contra Trump. Es lo que la Iglesia ha hecho históricamente.

La Iglesia, a diferencia de todos los adversarios de Trump, dentro y fuera de Estados Unidos, no compite por poder político ni por hegemonía militar; su terreno es otro. Pretender lo contrario es no entender la naturaleza misma de esa institución.

La reacción del papa León XIV no debería sorprender. Lo que sí sorprende es la lectura política que intenta convertir esa postura en un ataque personal o coyuntural. Y es en ese error de lectura donde Trump, acostumbrado a la confrontación, parece haber calculado mal. La reacción ha sido reveladora. Ha surgido una inconformidad transversal, incluso entre sectores conservadores, evangélicos y católicos, que suelen coincidir con la agenda trumpista.

El segundo tema de la discusión es más doctrinal, el de la llamada “guerra justa”. Un concepto tan citado como simplificado. San Agustín lo planteó como un intento de acotar moralmente la violencia en un mundo imperfecto. Santo Tomás de Aquino lo sistematizó: autoridad legítima, causa justa y recta intención. No cualquier guerra es justificable; no cualquier causa es suficiente. Este era el fondo de la discusión, pero vivimos en tiempos en donde el fondo importa poco.

El tercer elemento es la distorsión mediática. Las declaraciones del Papa sobre Trump fueron unas y una sola vez; las hizo con respeto y sin buscar atizar un pleito que él no empezó. El resto fue una novela mediática para crear una confrontación donde no existe.