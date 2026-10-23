Tu equipo tiene fecha de caducidad

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Opinión
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    Tu equipo tiene fecha de caducidad

Con los años no se pierde la capacidad de aprender; se pierde la costumbre. Y la costumbre se pierde el día que decides que ya sabes suficiente

En la entrega anterior hicimos el despeje: si tu Cobertura se mantiene y tus ventas caen, el problema está en la Demanda. Hoy vamos al rincón más incómodo de esa fórmula: cuando lo que dejó de mejorar no es lo que vendes, sino el conocimiento de quien lo vende.

Lo viví de cerca con los periódicos. Durante décadas, sus vendedores de publicidad fueron los mejores de la plaza: conocían a cada anunciante, sabían negociar una plana, dominaban su mercado. De pronto, Facebook y Google le ofrecieron al anunciante medir cada peso invertido y soluciones multimedia. Los medios impresos respondieron con su propia oferta digital, pero muchos ejecutivos de publicidad siguieron visitando con la misma intensidad, ofreciendo tinta sobre papel, y cada mes cerraban menos. No era flojera: su conocimiento había caducado.

¿De verdad fue precio? Haz el despeje

Los periódicos que siguen, incluidos los que hoy publican esta columna, se reinventaron, y en el camino tuvieron que dejar ir a quienes no quisieron cambiar. Cuando lo que se queda atrás es tu oferta, como les pasó a los hoteles frente a Airbnb, es un problema de estrategia. Hoy hablamos de cuando la empresa sí cambió y su gente no.

Piensa en quien vende soluciones para líneas de producción: cada año su propia marca lanza robots más flexibles y fáciles de programar. Piensa en quien vende rejillas o filtros industriales: su fábrica desarrolla materiales que duran más y cuestan menos. Si el vendedor no los domina, trabaja con un catálogo mental vencido.

En una planta de autopartes, un vendedor de automatización con quince años en la cuenta llegó a proponer una celda robotizada como las de siempre. El gerente de planta le preguntó por robots colaborativos que sus propios operadores pudieran reprogramar. Su empresa los tenía en catálogo, pero él pasó la junta defendiendo la tecnología anterior por miedo a presentar productos que no entendía. Perdió el proyecto, y no por un mejor precio, sino frente a un cliente que había estudiado más que él.

¿Cómo lo detectas? Con el mismo despeje. Si la Cobertura de tu equipo se mantiene y la conversión cae en todos, revisa tu producto. Si sólo disminuye en algunos, examina lo que saben. Y prepárate para una sorpresa: muchas veces el que más cae es el más experimentado. La experiencia es conocimiento que alguna vez fue actual; si no se renueva, se convierte en la excusa más elegante para seguir haciendo lo mismo.

Una prueba sencilla: pregúntale a tu vendedor más antiguo qué cambió este año en la industria de su cliente más importante. Si te responde con lo que pasaba hace cinco años, ya encontraste tu caída. Y no se resuelve con un curso al año: el aprendizaje necesita lugar en la agenda, igual que una cita con un cliente.

En nuestra fórmula #%$, el conocimiento es el %: lo que convierte el esfuerzo en resultados. Puedes tener intensidad (#) y ambición ($) de sobra; si tu porcentaje caduca, cada visita rinde menos.

Venta anticipada: El pedido que nadie pudo surtir

Ahora te hablo a ti, en especial si ya pasaste los cincuenta. Tengo 60 años y una certeza respaldada por la neurociencia: el cerebro conserva toda la vida su capacidad de formar conexiones nuevas. Con los años no se pierde la capacidad de aprender; se pierde la costumbre. Y la costumbre se pierde el día que decides que ya sabes suficiente.

Ese día no envejeces: empiezas a morir.

Tu equipo tiene fecha de caducidad y tú también. La defines tú cada vez que eliges entre aprender algo nuevo o defender lo que ya sabías.

En tu empresa y en tu vida: creces o mueres. Tú decides.

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Facebook: @Salexperts, @ACAldrete

LinkedIn: Alberto Cárdenas Aldrete

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Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

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