Un artista satánico

No es feo ese demonio, antes bien tiene el aspecto de un hermoso fauno. Sus cuernos, apenas esbozados, más parecen adorno que astas demoníacas. Su rostro es varonil: una mujer lo encontraría bello.

Tengo entre mis tesoros un dibujo original de Julio Ruelas . En él se ve a un demonio que tiene enredada al torso una serpiente de abiertas fauces amenazadoras. Apoya el maligno un pie sobre una calavera; lo ciñe por todos lados una guirnalda de espinas.

A Ruelas le gustaba dibujar diablos. El dibujo que tengo lleva un extraño nombre: se llama “Balada a Satán”. No sé si haya sido ilustración para la portada de un libro; en todo caso es una obra magnífica, de lo mejor –estoy seguro– que salió de la pluma de ese gran artista.

De él habla el poeta José Juan Tablada en “La feria de la vida”, que así se llaman sus memorias. Fue compañero de escuela del dibujante cuando ambos tenían 12 años de edad. Ruelas había inventado un curioso juguete al que llamó “titirimundi”. Consistía en varios rectángulos de papel cuyas puntas se doblaban. Llenos de dibujos, al combinarse así formaban extrañas visiones de hombres con cabezas de animales, o de bestias fantásticas con testa humana.

Al terminar la primaria los dos muchachillos se inscribieron en el Colegio Militar, pero no duraron ahí: la disciplina militar no era para ellos. Una vez Ruelas le dijo a Tablada:

–Está bien jugar a los soldaditos, pero no todo el año.

En Alemania perfeccionó su arte el futuro gran ilustrador. Quizá eso explica sus caprichos, parecidos a los de Goethe en “Fausto”. Le daba por pintar cosas lúgubres y extravagantes: hombres ahorcados; mujeres desnudas llenas de heridas sanguinosas; monstruos nacidos como de una pesadilla o de un delirio causado por alucinógenos. He oído decir que Ruelas solía buscar esos “paraísos artificiales”, y que era rendido admirador de los poetas franceses que aspiraban el perfume de las flores del mal. (Rebuscado eufemismo es éste último, pero me pareció mejor que decir: “los poetas franceses que se las tronaban”).

Mi dibujo de Ruelas está junto un ángel dibujado a lápiz por Rubén Herrera. La señorita Carolina Sánchez, hija de don Francisco Sánchez Uresti, el maestro que descubrió el talento del notable pintor, me aseguraba que ese dibujo es la primera obra que su autor firmó. Lo hizo sencillamente con su primer nombre: Rubén.