Dile que sí

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Dile que sí
    IA

Una señora había manifestado su deseo de entrar en tal iglesia, y el pastor anunció con grande gozo que el siguiente domingo bautizaría a la nueva hermana

Ahora estoy en Hermosillo. Ahí conozco a Jesús Terán Morales. Fue profesor de escuela este nuevo amigo mío. Se jubiló en 2002, después de 39 años y tres meses de servicios. Ahora se dedica a un quehacer gozoso: rescatar las tradiciones de los pequeños pueblos de Sonora donde vivió con su familia, o que conoció a lo largo de su largo magisterio.

Publicó un bello libro Chuy Terán. Se llama “Me lo contaron... Lo cuento”. En él recoge anécdotas regocijadas; sucesos trágicos o hilarantes; relatos de los ancianos memoriosos... Me dedicó así ese libro: “Para Catón, de parte de un bisoño rescatador de historias pueblerinas que lo admira por su humorismo y su humanismo”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/un-gigante-humilde-FD21443600

La obra está llena de relatos divertidos. Uno de ellos habla del tiempo –mediados del pasado siglo– cuando llegaron de Estados Unidos misioneros protestantes a evangelizar a los campesinos de las pequeñas comunidades sonorenses. Unos por interés, otros por sincera convicción, muchos se convirtieron a la nueva fe, de modo que pronto hubo bastantes “aleluyas”, como se les llamaba entonces a los protestantes. (También por acá se les llamaba así. Había un versillo contra los evangélicos, el cual versillo no tomaba en cuenta que la palabra “aleluya” se usa también, y mucho, en la liturgia del catolicismo. Decía así esa rima chocarrera: “Aleluya, aleluya; cada quién se va con la suya”).

El caso es que el pastor o ministro norteamericano de una de esas iglesias bautizaba a los conversos con el procedimiento de inmersión total. Para eso buscó una pequeña poza que se formaba con las aguas de la acequia que pasaba por el pueblo.

Una señora había manifestado su deseo de entrar en tal iglesia, y el pastor anunció con grande gozo que el siguiente domingo bautizaría a la nueva hermana, para lo cual invitó a todo el pueblo a la ceremonia. En efecto, casi todos los vecinos acudieron, curiosos, a presenciar aquel insólito suceso.

Apareció la hermana toda de blanco hasta los pies vestida, y apareció también el reverendo, ataviado igualmente con alba camisa y albo pantalón. Entraron los dos en el agua; ella con cierta vacilación, pues no sabía bien a bien a lo que iba, ni lo que debía hacer. El pastor la instruyó: le dijo que la sumergiría tres veces, y que tres veces le preguntaría si había renacido ya en el Señor. Sólo hasta la tercera vez ella respondería que sí, y entonces la congregación entonaría un jubiloso canto de alabanza.

https://vanguardia.com.mx/opinion/nuestros-moditos-de-hablar-MG21413197

Así hizo el reverendo. Tomó por los hombros a la mujer y con ímpetu poco cristiano la sumió en el agua. La tuvo casi un minuto sumergida, tanto que la mujer empezó a dar manotazos para poder salir. Sacó la cabeza, asustada y tosiendo por el agua que había tragado. El pastor hizo caso omiso de eso. Le preguntó con tono altísono: “¿Renaciste ya en el Señor, hermana?”. Ella no contestó, por las instrucciones recibidas, pero sobre todo porque no podía hablar. Otra vez el ministro sumergió enérgicamente a la espantada catecúmena. Ella luchaba con angustia por sacar la cabeza. Cuando la tuvo fuera, el hombre le preguntó otra vez, altílocuo: “¿Renaciste ya en Jesús, hermana?”. La pobre mujer luchaba por desasirse de las fuertes manos del pastor. El pánico se le veía en el rostro, y nada contestó. Sumergiola entonces el reverendo por tercera vez, y cuando luego de un rato que a todos se les hizo eterno la mujer sacó por fin la cabeza, echando ya agua por nariz y boca, el pastor volvió a preguntarle con voz atronadora: “¿Renaciste ya en el Señor?”. El marido de la señora ya no se pudo contener. Le gritó a su esposa:

–¡Dile que sí, pendeja, porque si no este pinchi gringo te va a ajogar!

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Historia
Presente Lo Tengo Yo
Bautizos

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Canirac Saltillo anunció promociones especiales en restaurantes de la ciudad para que aficionados y visitantes disfruten los partidos del Mundial mientras impulsan el consumo local.

¡Canirac Saltillo se pone la verde! Anuncia promociones mundialistas
El General de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, encabezó la conferencia “Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional” dirigida a elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Destaca Sexta Zona Militar a Saltillo como ciudad referente en seguridad
La Suprema Corte determinó que el registro de nacimiento y la primera copia certificada del acta no pueden estar sujetos al pago de derechos en Coahuila.

Suprema Corte anula cobro por registro de nacimiento en Coahuila y garantiza gratuidad del trámite
Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Piedras Negras y Morelos

Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Piedras Negras y Morelos
Juegos mecánicos, concursos, videojuegos y torneos deportivos forman parte de la oferta del FUTFEST Saltillo 2026, que permanecerá hasta el 19 de julio.

Saltillo se prepara para otra gran noche de futbol internacional en el FUTFEST 2026
Homicidios: Realidad oculta

Homicidios: Realidad oculta
Avispero

Avispero
true

Ha prostituido la FIFA la Copa del Mundo