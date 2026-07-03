Un asesino llamado conciencia

Se llama “No Name on the Bullet”. “Sin Nombre en la Bala”. No sé con qué título llegaría a México cuando se exhibió aquí –seguramente en el Cinema Palacio– allá por 1960. La dirigió Jack Arnold . Se especializaba este cineasta en películas de horror (hizo “El monstruo de la Laguna Negra”); pero si le ponían un buen guion en la mano, era capaz de producir una obra maestra.

Si esta película la hubiera hecho Jack Palance , o Yul Brynner, o Charles Bronson, o Steve McQueen, habría sido un peliculón. Pero la hizo Audie Murphy , y entonces es solamente una película.

Tal es el caso de otra película que hizo: “Rugido de Ratón”. La dirigió en Londres, con Peter Sellers, Jean Seberg y Leo McKern en los papeles principales. El resultado fue una de las mejores comedias que se han hecho. Es la única película que recuerdo en la que empiezas a reírte aun antes de que comience. Arnold se dio el lujo de hacer una broma con el solemne símbolo de la Columbia Pictures, aquel de la hermosa mujer ataviada con ropajes griegos que levanta en alto una antorcha, como la Estatua de la Libertad. Cuando aparece la solemne dama, un ratoncillo pasa a sus pies, con lo cual la emblemática señora pierde toda compostura. Lanza un grito de espanto, como cualquier mujer que ve un ratón, y se levanta las faldas presa de pánico. Leonard Slatin, el célebre crítico de cine, dice que el minuto que dura la escena es “uno de los más sorprendentes y divertidos en la historia del cine”.

El film que digo, “No Name on the Bullet”, es por completo diferente. Su trama es muy interesante. A un pueblo del Oeste llega un pistolero famoso en el territorio. Se sabía que era un sicario a sueldo: si alguien quería matar a algún enemigo suyo, contrataba a ese hombre para que hiciera el trabajo. Su método era muy sencillo. El tipo era rapidísimo para sacar la pistola y disparar. Lo único que tenía que hacer entonces era obligar a sus víctimas a enfrentársele. Ninguno tenía su rapidez. Todos morían, y el pistolero podía alegar que había disparado en defensa propia.

Cuando el asesino llegó al pueblo, los notables del villorrio, todos hombres perversos y malvados, se echaron a temblar: ninguno sabía a quién había ido a asesinar el gatillero. Todos tenían algún motivo para ser muertos; todos habían hecho algo en la vida que habría justificado aquel castigo. Pero ¿quién era la víctima elegida?