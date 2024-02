Un juez todoterreno

En un lapso de varios años (cuando trabajé en la dirección de Arte y Cultura de Monclova) recibí un sinfín de invitaciones para ser jurado en eventos culturales en las escuelas.

Cuento, poesía, declamación, oratoria... pero también altares de muertos, calaveritas, carros alegóricos y hasta himno nacional. Yo les decía que no contaba con el perfil para evaluar determinadas disciplinas, pero me respondían con un: Ay maestro, no sea modesto; aquí lo esperamos el lunes.

Yo acudía con todo el entusiasmo a pesar de que no me pegaran ni un centavo partido por la mitad; aunque a veces, si bien me iba, me ofrecían galletas del Surtido Rico de Gamesa.

En ocasiones regresaba a mi casa haciendo corajes porque los otros miembros del jurado evaluaban con criterios ajenos a los establecidos. Criterios viscerales, les llamaba yo: “Voté por esta niña porque está muy chula, la güerca”, o en concursos donde participaban varias escuelas: “hay que votar por este niño porque es alumno de tal institución a la que casi no toman en cuenta”. Yo discutía de manera encarnizada (como si estuviera debatiendo el futuro del país) porque no debíamos salirnos de los parámetros que imponía el concurso, que esto no era competencia de belleza ni nosotros éramos beneficencia pública, pero el jurado se compone de un número impar de integrantes y siempre me hacían montón.

En una ocasión me invitaron a deliberar en un concurso y me preguntaron si conocía a alguien más que pudiera acompañarmos, y les dije que sí. Le llamé a una amiga y le conté que ya la había comprometido para ser jueza de un concurso escolar de oratoria, que incluso ya había enviado una semblanza suya con datos a modo para que se sintiera más segura.

-Pero yo no sé de eso-respondió.

-Es un concurso escolar, además tienes sentido común, y es lo que importa.

En realidad yo quería llevar a alguien que me diera por mi lado al momento de votar y le hiciéramos montón a quien quisiera manejarse con criterios viscerales.

Recuerdo que en un evento ella me dijo:

-No manches, mi prima está entre el público.

-¿Y qué te preocupa?

-Que van a leer mi semblanza, la que tú les mandaste, y ella me conoce y sabe que todo es puro invento.

Supongo que sí se dio cuenta porque hizo gestos de extrañeza al escuchar la trayectoria de una prima que no era la suya.

-¿Le vamos a dar un lugar al hijo de mi prima?-me preguntó esa vez. Pero el niño no tenía talento ni gozaba de belleza ni tampoco pertenecía a una escuela olvidada por el sistema educativo, así que ni con los criterios viscerales le pudimos ayudar.

Con el pasar de los concursos mi amiga se dio cuenta de que ganaba aversiones gratuitas al participar en ellos y dejó de aceptar mi invitación. A mí me dejaron de invitar porque decían que me tomaba muy en serio mi papel (aunque estoy seguro que era más bien por mi encarnizada lucha contra los criterios viscerales).