Saltillo: Ampliación de Stellantis es efecto de la confianza de inversores y una apuesta a electromovilidad

Líderes empresariales y titular de Economía, hablan del crecimiento de la empresa, como natural efecto de una buena mano de obra local y clima de seguridad, aunque Stellantis no lo ha hecho oficial

Que haya confianza en la mano de obra y en el ensamble de vehículos en la Región Sureste es lo que denota la ampliación que realiza Stellantis en Derramadero, a decir del sector privado, mientras que por parte de la armadora dijeron que hasta ahora no hay nada oficial.

Desde hace un par de meses se vienen realizando trabajos de ampliación, primero se observaba que eran varias naves, pero ahora se ve que será una muy grande, se estima en 650 metros de frente, y que viene para sus proyectos eléctricos.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Eduardo Garza Martínez, señaló que será una inversión muy importante para la zona y más hacía el área de electromovilidad, recordó que Stellantis es una de las plantas más importantes en la región, y que junto con General Motors, fueron las que empezaron el boom automotriz en Coahuila Sureste.

Por su parte el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dijo que esta inversión la traen desde hace más de seis meses, y es buena para la Región Sureste, porque siguen confiando en la mano de obra y en la repetitividad de los trabajadores para el ensamblaje de autos.

El proyecto que traen, dijo, es básicamente la producción de las camionetas eléctricas, lo que será otra ventaja para la Región Sureste de Coahuila y el Norte de México, sin embargo, con este nuevo proyecto, espera que también sirva para empezar el proyecto de Ciudad Derramadero; con ello los trabajadores dejarían de perder hasta cuatro horas diarias en el transporte.

AMPLIACIÓN PARA ADECUAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, señaló que lo que han platicado con Stellantis, no de ahorita, sino de meses, es que siempre están planeando nuevos proyectos, aunque no tienen concretado un tema hoy en día ya anunciado; por ello, hasta que no lo anuncien ellos de manera formal, y con alguna fecha, se podrán dar más detalles.

“Es una ampliación para adecuar las nuevas tecnologías que ellos traen, nosotros hemos estados en continua comunicación con sus directivos en los últimos meses, estamos enterados, pero todavía no se oficializa el proyecto como tal”, aseguró.

Al cuestionarle si el anuncio puede ser este año o hasta 2025, estimó que en su percepción personal, y no por que ellos le hayan comentado algo, cree que dentro de este año debe haber un anuncio formal; asimismo añadió que lo que ellos tienen ahí desarrollado ya es muy visible, por lo que cree que no tendrían por qué retardar la noticia.

Por su parte, Stellantis México, sobre esta ampliación respondió: “Aún no hay nada oficial por nuestra parte”.

Finalmente otra situación que se pudo apreciar en la zona donde se ubica Stellantis en Derramadero, es que en algunos de sus patios hay muchas unidades.