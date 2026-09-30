Un veterano de guerra de EU vs. un cubano salvavidas

Este fin de semana se anticipa una prueba decisiva para el futuro inmediato del astro taquillero hollywoodense Tom Cruise, con su más reciente estreno “original” bajo la dirección del mexicano Alejandro González Iñárritu: “Digger”.

Pero en lo que vemos los resultados de esas recaudaciones, tanto en México como a nivel mundial, hace justo una semana quienes estuvieron de estreno y “peleando” en la taquilla mexicana fueron Brad Pitt (quien en décadas pasadas ya ha protagonizado éxitos tanto de taquilla como de crítica con Cruise Y con Iñarritu en clásicos como “Entrevista con el vampiro”, de Neil Jordan, y “Babel”, de manera respectiva) y Gael García, quien después de haber protagonizado bajo las órdenes de Iñárritu esa película de ruptura que fue para el cine mexicano en el año 2000 “Amores perros”, también formó parte del elenco junto a Pitt y Adriana Barraza de “Babel”, en el 2006.

Los resultados, según la información proporcionada como sucede cada semana por Canacine en relación a las películas más taquilleras en México, el pasado fin de semana, fueron más parecidos los datos de Estados Unidos en relación a que el primer lugar de taquilla lo ocupó sin mucho problema la versión “corregida y aumentada” de “Avengers: Endgame Bonus”, de Anthony y Joe Russo, aunque en México le fue mejor a Pitt que en Estados Unidos con un segundo lugar a diferencia del tercero que tuvo allá con su más reciente vehículo protagónico “El corazón de la bestia”, dirigida por David Ayer, con quien Pitt ya había trabajo en el 2014 en “Corazones de hierro”.

Curiosamente “El corazón de la bestia” es una especie de secuela de “Corazones de hierro” puesto que siendo aquel un drama bélico, en esta nueva historia y en el contexto de una guerra más reciente, Pitt interpreta a James Belmont, un ex soldado de las fuerzas especiales norteamericanas quien, acompañado por su perro militar Odin, sufre un accidente aéreo durante un viaje de cacería por las montañas boscosas cercanas a Alaska y junto con él luchará por su supervivencia en este nuevo ambiente inhóspito, teniendo el actor una cinta que lo hace brillar prácticamente en solitario como no sucedía desde “Siete años en el Tíbet” (Jean-Jacques Annaud, 1997).

Todavía más loable, porque además de producir a través de su compañía productora La corriente del golfo, también actúa, dirige y coescribe, es la tercera película como director de Gael García Bernal, que bajo el título de “Hombre al agua”, se coronó con el primer lugar de taquilla a nivel nacional en la lista de películas mexicanas, ya que supera por mucho con esta sátira socio-política a comedias de fórmulas más convencionales como “A toda madre”, de Max del Río, o “El club del pie izquierdo”, de Celso García, al narrar la historia de Camilo, un salvavidas cubano que al salvar de ahogarse a un empresario mexicano (Jorge Salinas) cambia su vida de manera radical.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo