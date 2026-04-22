“Una historia de gorilas” y “Planet Hope”

Ayer fue el Día Internacional de la Madre Tierra, fecha que instituyó la Organización de las Naciones Unidas para rendir homenaje al planeta que habitamos y tomar conciencia sobre sus problemáticas ambientales.

Aunque con tristeza es un hecho que la influencia de este organismo ha disminuido de manera considerable en diversos ámbitos en años recientes, favorablemente el trabajo de reconocidas activistas defensores de esta causa no lo ha hecho y, apoyados en la cada vez más atractiva fuerza audiovisual del género documental en las plataformas de streaming, vamos a aprovechar la ocasión para recomendar un par de películas de reciente estreno que llevan al espectador a conocer historias tanto en el reino animal como en el humano, pero que tiene en común la lucha por la supervivencia dentro de un ecosistema mundial que, por desgracia, es el ser humano el que lo ha deteriorado.

UNA HISTORIA DE GORILAS CONTADA POR DAVID ATTENBOROUGH

Cinco años después de haber estrenado su documental ganador del Oscar “Mi maestro el pulpo” (2021), el cineasta James Reed vuelve a lo que mejor sabe hacer, ahora estrenando también en Netflix otra relevante historia del género, donde ya no son protagonistas ni él ni el molusco del título sino el renombrado científico y naturalista británico David Attenborough, uno de los pioneros en realizar documentales sobre la naturaleza y quien está a unos días de cumplir —el próximo 8 de mayo— cien años de edad y los descendientes de Pablo, un gorila al que comenzó a filmar en el año de 1978.

Así, somos testigos de ese primer encuentro con el cual Attenborough tomó la estafeta de la zoóloga norteamericana Dian Fossey, quien fue pionera en la labor científica y conservacionista con los gorilas en las montañas Virunga del país africano de Ruanda, y cuya biopic de 1988, dirigida por Michael Apted, “Gorilas en la niebla”, dio a la actriz Sigourney Weaver una segunda nominación al Oscar como Mejor Actriz, hasta de la forma en que los descendientes de Pablo interactúan en el mismo ecosistema no muy ajenos a cómo lo hace el pulpo del documental de Reed para reafirmar que, contrario a lo que pudiéramos pensar, tenemos con los animales más semejanzas que diferencias.

PLANET HOPE (Gergo Elekes y Virag Horvath, 2024)

Disponible por su parte en la plataforma de Tubi, este documental proveniente de Hungría aprovecha la convocatoria para un evento a nivel mundial realizado en el año 2023, en el campo de la sustentabilidad en donde destacó, entre otras, la presencia de la hace poco fallecida Jane Goodall, la ambientalista pionera en el estudio de los chimpancés, cuyas propuestas por la defensa de nuestro planeta se complementan con las de otros científicos, activistas y hasta religiosos, dando al final un mensaje optimista en medio de la aparente oscuridad como lo dio ese país hace unas semanas con sus elecciones.

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