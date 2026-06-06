POLITICÓN: La despedida a Román Cepeda, un hombre franco y con entereza; ¿a quién propondrán en su lugar?

En las últimas semanas, Román Alberto Cepeda enfrentó las complicaciones en su salud acompañado de su familia. Su esposa, Selina Bremer, y sus hijos Román, Ernesto y Juan Pablo, fueron siempre el centro de su vida y de sus afectos. Su partida deja, sin duda, un vacío en la vida pública de La Laguna y el recuerdo de un hombre que enfrentó la vida y sus últimas batallas con dignidad y entereza, sin perder nunca el carácter que lo distinguió.

El fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González , deja una profunda tristeza entre su familia, sus amigos y muchas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo y colaborar con él. Quienes convivieron con Román recuerdan a un hombre de convicciones firmes, honesto en el trato y directo al expresar sus ideas. Se le recordará como un hombre de carácter, que asumía sus decisiones y enfrentaba las adversidades personales y políticas con determinación, sin esconderse ni renunciar a sus principios. Su partida deja el recuerdo de un hombre franco, leal a sus afectos y fiel a su forma de ser, cualidades que hoy muchos evocan con respeto y cariño.

III. FORMALIDAD I

En lo que hace al vacío que en la administración municipal queda tras el fallecimiento de Cepeda González, corresponde a la dirigencia estatal del PRI, que encabeza Carlos Robles Loustaunau, realizar la propuesta de quién asumirá la alcaldía, de forma interina, hasta la conclusión del período actual, es decir, hasta el último día de diciembre de 2027. Y mientras en el Poder Legislativo se proceso tal decisión, de acuerdo a lo previsto por el Código Municipal vigente, será el primer regidor del Ayuntamiento, Luis Jorge Cuerda Serna, quien asuma de forma provisional la alcaldía, a fin de desahogar los asuntos que requieran atención inmediata.

IV. FORMALIDAD II

Es previsible que el próximo martes, en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, se conozca la propuesta que realice la dirigencia estatal tricolor y se vote el acuerdo respectivo para dar continuidad al Gobierno Municipal. Y aunque sin duda se trata de una distinción especial el recibir una encomienda de este tipo, las circunstancias en que ello ocurrirá, para quien quiera que sea designado, serán ingratas y obligan a que el protocolo se realice con el mayor recato posible.

V. MEDALLA

Más que buenas, las noticias que en la semana recibió la casa de Los Lobos en lo que hace al desempeño de sus alumnos, tanto de licenciatura como de preparatoria. De visita en la ciudad, la directora del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Carmen Rodríguez Armenta, elogió los resultados obtenidos por la casa de estudios que dirige Octavio Pimentel Martínez. Y es que 86 de los egresados de licenciatura, y 126 de la preparatoria, alcanzaron el grado de excelencia en el examen que el Ceneval aplicó a los integrantes de la más reciente generación de ambos niveles educativos. ¿Qué implica esto? Haber obtenido al menos mil 150 puntos de mil 300 posibles en la prueba.

VI. A SEGUIRLE

Los resultados obtenidos, de acuerdo con Rodríguez Armenta, implican que la UAdeC se ubique en el grupo de las mejores instituciones de educación superior -públicas y privadas- de todo el país. Sin duda es una distinción que debe celebrarse y una posición que habrá que seguir esforzándose para mantener, de forma que el número de egresados en el nivel de excelencia crezca con cada generación de egresados.

VII. MISTERIO

Aunque la información se ha manejado con hermetismo -debido a que se encuentra en curso una investigación- ha circulado la especie de que el fin de semana pasado un grupo de ladrones perpetró un par de robos en el exclusivo Fraccionamiento San Alberto, al norte de la Ciudad. Uno de los afectados, se comenta, habría sido el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata, de quien incluso circuló la versión de que se encontraba en su domicilio en el momento de los hechos y habría enfrentado a los ladrones. Sin embargo, la especie ha sido desmentida por fuentes cercanas al caso.