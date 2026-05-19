Una muerte más al rosario del IMSS

¿Les platico? ¡Arre! Atrás de él un cielo tormentoso con rayos cayendo uno tras otro en la antena de uno de los edificios de la Clínica 6 del IMSS en San Nicolás de los Garza, NL. Tiene razón Víctor Badillo Guerrero, el IMSS está totalmente colapsado. El video que acompaña a este artículo es desgarrador.

Narra con lujo de detalles la cadena de negligencias que ocurrieron en el “tratamiento” de 4a que su madre, Josefina Guerrero Viuda de Badillo, sufrió a manos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Víctor no culpa a los médicos. Ellos se educaron para salvar vidas, pero ¿qué pueden hacer si el IMSS no les provee del equipo ni los materiales necesarios para atender a millones de personas en todo el País. He consignado en este medio, casos de pasantes de diversas Escuelas de Medicina que tras realizar su servicio social en el IMSS, terminan recibiendo atención psicológica debido a las brutalidades que observaron durante sus meses de residencia en clínicas y hospitales del IMSS.

Pacientes que se mueren en las salas de espera, atados a sillas de ruedas con sus propias ropas. Otros en los pasillos. Muchos más en las calles aledañas a las clínicas del IMSS. Familiares durmiendo a la intemperie, desde donde se turnan para ir a cuidar a sus padres, hermanos, hijos, porque el IMSS exige que un familiar este siempre con el internado.

¿A dónde van a parar los 557,231 millones de pesos del presupuesto aprobado para el año 2026? No hay medicinas. No hay equipos, no hay instalaciones para atender dignamente a la gente, porque los techos y paredes se caen debido a la falta de mantenimiento.

La gente queda atrapada en los elevadores. Los únicos que ganan son los proveedores favoritos de los altos mandos del IMSS, que venden a precio de oro lo que se da a los clientes al valor de baratijas. Zoé Robledo -el director general reelecto del IMSS porque se le frustró la candidatura de MORENA para gobernador de Chiapas- se ocupa de todo menos de su deber. Inexplicablemente fue aprobado para ese puesto por AMLO y ahora por Sheinbaum, siendo que es un ex periodista que como único mérito tiene haber ganado uno de los premios nacionales de periodismo.

Triste palmarés para ex periodistas como él y como Sanjuana Martínez, que lo ganó también pero que luego tiró al basurero dicho logro, al convertirse en la enterradora de Notimex. A diferencia de esos dos, Víctor Badillo Guerrero es periodista de verdad y afirma que en toda su vida no había visto una negligencia tan generalizada en la “atención” que el IMSS ofrece a sus derechohabientes. Critica a las estructuras del IMSS por permitir que esto suceda y va más allá del llanto de dolor e impotencia que lo quiebra en el video. Víctor exige al IMSS que regrese a sus derechohabientes lo que ellos y los patrones pagan por servicios médicos. El acta de defunción de Chepina que el IMSS entregó a sus familiares, dice que su muerte se debió a un problema renal etapa 5, pero los médicos que la atendieron solo le administraron suero, paracetamol y otros paliativos, durante las 19 horas que permaneció en la camilla de la Cruz Roja en la cual llegó al área de urgencias. Cajón Desastre: - Acompañamos en su dolor a Víctor y sus familiares y convocamos a la gente a que deje su zona de confort y señale este tipo de mortales irregularidades, EXIGIENDO al gobierno que cumpla con su labor de proteger al pueblo con el que tanto se les llena la boca de verborrea pura. - El problema es que en México, cada quien vela nomás por su parcela. - QEPD Chepina. Cada quien vela nomás por su parcela

Publicidad

Temas

Opinión Política

Organizaciones

IMSS

