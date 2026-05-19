Una muerte más al rosario del IMSS

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Opinión
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    Una muerte más al rosario del IMSS
    Las pacientes tienen que aguardar en las salas de espera. Grupo Detona

Plácido DETONA Periodista narra en conmovedor video, la muerte de su madre, mientras el gobierno y sus focas aplaudidoras, festinan logros inexistentes

¿Les platico? ¡Arre!

Atrás de él un cielo tormentoso con rayos cayendo uno tras otro en la antena de uno de los edificios de la Clínica 6 del IMSS en San Nicolás de los Garza, NL.

Tiene razón Víctor Badillo Guerrero, el IMSS está totalmente colapsado.

El video que acompaña a este artículo es desgarrador.

Narra con lujo de detalles la cadena de negligencias que ocurrieron en el “tratamiento” de 4a que su madre, Josefina Guerrero Viuda de Badillo, sufrió a manos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

$!El periodista Víctor Badillo Guerrero vio morir este lunes a su señora madre en la Clínica 6 del IMSS. Un rosario de negligencias hay detrás de este hecho. Nuestro más sentido pésame a la familia de Chepina.
El periodista Víctor Badillo Guerrero vio morir este lunes a su señora madre en la Clínica 6 del IMSS. Un rosario de negligencias hay detrás de este hecho. Nuestro más sentido pésame a la familia de Chepina. Grupo Detona

Víctor no culpa a los médicos. Ellos se educaron para salvar vidas, pero ¿qué pueden hacer si el IMSS no les provee del equipo ni los materiales necesarios para atender a millones de personas en todo el País.

He consignado en este medio, casos de pasantes de diversas Escuelas de Medicina que tras realizar su servicio social en el IMSS, terminan recibiendo atención psicológica debido a las brutalidades que observaron durante sus meses de residencia en clínicas y hospitales del IMSS.

$!El paciente se les murió en la silla de ruedas, mientras aguardaba a ser atendido en una de las salas de espera.
El paciente se les murió en la silla de ruedas, mientras aguardaba a ser atendido en una de las salas de espera. Grupo Detona

Pacientes que se mueren en las salas de espera, atados a sillas de ruedas con sus propias ropas.

Otros en los pasillos. Muchos más en las calles aledañas a las clínicas del IMSS.

Familiares durmiendo a la intemperie, desde donde se turnan para ir a cuidar a sus padres, hermanos, hijos, porque el IMSS exige que un familiar este siempre con el internado.

$!Este es el IMSS-Bienestar hoy en día.
Este es el IMSS-Bienestar hoy en día. Grupo Detona

¿A dónde van a parar los 557,231 millones de pesos del presupuesto aprobado para el año 2026?

No hay medicinas. No hay equipos, no hay instalaciones para atender dignamente a la gente, porque los techos y paredes se caen debido a la falta de mantenimiento.

$!Este es el IMSS-Bienestar hoy en día.
Este es el IMSS-Bienestar hoy en día. Grupo Detona

La gente queda atrapada en los elevadores.

Los únicos que ganan son los proveedores favoritos de los altos mandos del IMSS, que venden a precio de oro lo que se da a los clientes al valor de baratijas.

Zoé Robledo -el director general reelecto del IMSS porque se le frustró la candidatura de MORENA para gobernador de Chiapas- se ocupa de todo menos de su deber.

Inexplicablemente fue aprobado para ese puesto por AMLO y ahora por Sheinbaum, siendo que es un ex periodista que como único mérito tiene haber ganado uno de los premios nacionales de periodismo.

$!Luis Gerardo Treviño, empleado del gobierno de NL. Aliarse con Sanjuana Martínez, no le hace gracia a Samuel García, que quiere llevarla en paz con Sheinbaum, a quien atacó la enterradora de Notimex.
Luis Gerardo Treviño, empleado del gobierno de NL. Aliarse con Sanjuana Martínez, no le hace gracia a Samuel García, que quiere llevarla en paz con Sheinbaum, a quien atacó la enterradora de Notimex. Grupo Detona

Triste palmarés para ex periodistas como él y como Sanjuana Martínez, que lo ganó también pero que luego tiró al basurero dicho logro, al convertirse en la enterradora de Notimex.

A diferencia de esos dos, Víctor Badillo Guerrero es periodista de verdad y afirma que en toda su vida no había visto una negligencia tan generalizada en la “atención” que el IMSS ofrece a sus derechohabientes.

Critica a las estructuras del IMSS por permitir que esto suceda y va más allá del llanto de dolor e impotencia que lo quiebra en el video.

Víctor exige al IMSS que regrese a sus derechohabientes lo que ellos y los patrones pagan por servicios médicos.

El acta de defunción de Chepina que el IMSS entregó a sus familiares, dice que su muerte se debió a un problema renal etapa 5, pero los médicos que la atendieron solo le administraron suero, paracetamol y otros paliativos, durante las 19 horas que permaneció en la camilla de la Cruz Roja en la cual llegó al área de urgencias.

Cajón Desastre:

- Acompañamos en su dolor a Víctor y sus familiares y convocamos a la gente a que deje su zona de confort y señale este tipo de mortales irregularidades, EXIGIENDO al gobierno que cumpla con su labor de proteger al pueblo con el que tanto se les llena la boca de verborrea pura.

- El problema es que en México, cada quien vela nomás por su parcela.

- QEPD Chepina.

Cada quien vela nomás por su parcela

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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No obstante, advirtió de que ha ordenado a los mandos militares estar ‘preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable’.

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