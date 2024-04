Como cada inicio de año, en Estados Unidos se dan conferencias muy interesantes sobre los desarrollos tecnológicos que se darán en ese país, son un ejercicio de prospectiva que le da al mundo las tendencias en varios ámbitos, pero solo me concentraré en la parte tecnológica que tiene impactos en el sector económico de manera directa. De varias de estas fuentes tomaré diferentes conceptos para reflexionar sobre lo que está pasando en México y en Coahuila (si es que pasa algo) en este tema, que es por demás, la línea sobre la que se tendrá que construir el futuro del país, aunque hoy no se mencione nada. Ningún candidato a la presidencia, gubernatura o puesto de elección habla del tema, será porque no saben o porque no tienen una visión de largo plazo. En cualquier caso, es una pena porque no serán capaces de transformar a México en un país con mayor progreso, que es lo que se necesita con mayor premura.

Me concentraré en la parte que tiene que ver con la inteligencia artificial (IA) y la computación, que vienen juntas. La IA ya es una realidad y dejó de ser parte de la ciencia ficción. Hoy en día se tiene una gran cantidad de dispositivos con sus aplicaciones, desde asistentes en los teléfonos inteligentes hasta aplicaciones para analizar las declaraciones de impuestos, no solo en México sino en la mitad de los países del mundo.

Estas herramientas, dicen en las conferencias “futuristas” ya son omnipresentes, pues todo lo que tenga que ver con los aparatos eléctricos y electrónicos conectados a internet, tendrán alguna aplicación de inteligencia artificial. Por ejemplo, ya hay una marca de autos que está promoviendo su nuevo sistema de vigilancia que le permite al dueño saber si su auto se descompondrá en las siguientes horas y cuál será la falla. De esta forma, usted nunca tendrá que preocuparse por el mantenimiento del auto, y si las cosas siguen progresando, el auto podrá manejarse sólo e ir en la noche directamente a la agencia para que usted no pierda la oportunidad de usar su carro durante el día. Nótese que esta tecnología ya existe, ya hay robotaxis y en cierta forma, todos los carros podrán ser controlados a distancia para evitar también robos. Eso sí, siempre sabrán donde se encuentra el carro y usted y la privacidad será un tema importante.

En la parte de la medicina, que es donde más énfasis se está poniendo en la investigación y desarrollo científico, ya se están probando hoy en diversos hospitales de Estados Unidos, nanorobots (tan pequeños como medio milímetro que se insertan por una vena o artería y son capaces de quitar coágulos, bloqueos de colesterol, entre otras cosas) están siendo utilizados en cardiología de manera exitosa, así mismo se están utilizando para reparar daños medulares y musculares. En pocas palabras, están transformando y extendiendo la vida en aquel país. En México y en Coahuila, no hay nada que decir. No hay empresas, ni universidades que estén invirtiendo en este tipo de proyectos. Tampoco se están planeando acciones para facilitar el entorno a emprendedores que pudieran tener la capacidad de crear proyectos que impulsen la IA en el país.

En 2020 la producción de chiplets se triplicó y empezó su aplicación prácticamente en todos los sectores de la economía, principalmente en la electrónica y en el equipo computacional. Los chiplets son microchips de un tamaño mucho menor que además tienen mayor capacidad de integración entre ellos mismos, lo que facilita la transmisión de información. Dado su menor tamaño, se pueden hacer reducciones importantes en las dimensiones de televisiones, por ejemplo, que el año que viene tendrán una reducción notable en su peso y serán mucho más delgadas. Esto aplicado a las computadoras y en general a todos los sistemas eléctricos impulsarán el desarrollo del internet de las cosas y de la electrónica en general. Se espera que los precios también disminuyan para el consumidor final y al ser estos productos más pequeños serán menores consumidores de energía, eso también se traducirá en una reducción de las facturas de electricidad. Con la utilización de los chiplets podemos esperar este mismo año cambios importantes en la transmisión de información, ya que podremos enviar más y a mayor velocidad.

También se impulsará el desarrollo del internet porque habrá mejor capacidad de manejo y administración de los flujos de información. 6G será la norma en 3 años en los países desarrollados y entonces tendremos redes que sin mucho esfuerzo podrán cubrir a todo el mundo. Bajo estas condiciones, la exploración espacial podrá ser mucho más fácil y barata. Fácil porque se harán simulaciones muy complejas que permitirán que las misiones espaciales sean prácticamente probadas al 100 por ciento en tierra y baratas porque además de disminuir los riesgos por un mayor número de pruebas virtuales, el manejo tecnológico disminuirá los pesos de las naves y eso ahorrará combustible. Los chiplets, en conclusión, nos darán ventajas económicas también en aspectos logísticos (menor peso de los aparatos eléctricos).

También tenemos ya las computadoras exascale, las más rápidas del mundo que pueden hacer cálculos de más de un exaflop (es un uno más 18 ceros) en un segundo. La computación como la conocemos ya cambió y va hacia un crecimiento acelerado en la capacidad para procesar información y análisis. Con ellas se están haciendo mejores modelos de simulación que nos permiten adelantarnos a desastres naturales, aunque no en México, claro está, como pueden dar fe en Acapulco, y pronósticos climatológicos, simulaciones de economías completas y obviamente, simulaciones financieras que buscarán predecir el comportamiento de los mercados para generar grandes utilidades. Aunque este tipo de computadoras ya están a la venta por 60 o 70 mil dólares, en un par de años estarán en precios por debajo de los 10 mil, y es entonces cuando algunos hogares podrán darse el lujo de tenerlas. En México han empezado a utilizarse en la UNAM por ejemplo y en un par de centros de investigación, pero hasta allí. Suecia está utilizando un cluster de estas computadoras para hacer una simulación completa de su economía y evaluar el efecto de las políticas fiscales y monetarias del Banco Central Europeo con el fin de poder adelantarse a las consecuencias. En nuestro país, apenas estamos conociéndolas, y en Cohuila no hay presupuesto que alcance para poder tener acceso al menos a una de ellas, ni en el gobierno del estado ni en las empresas.

No es mucho lo que se puede concluir, simplemente el retraso en el que estamos es tal que ni siquiera podemos darnos cuenta de lo mal que vamos en este aspecto que nos podría dar una buena capacidad de crecimiento económico. Es un tema que no figura en la política, ni en la sociedad, al menos eso dicen los otros datos.