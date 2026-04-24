¿Una tercera guerra mundial?

La invasión británica en la India comenzó con la Compañía de las Indias Orientales en el siglo XVII, tomando los derechos comerciales que los mongoles les habían cedido, acción que fue aprovechada por los ingleses que, ante un Imperio Indio que se debilitaba, lo invadieron para hacerse del control de materias primas como especias, textiles, piedras preciosas y opio. La guerra del Opio entre chinos e ingleses, acontecida en los años de 1839 a 1842, no fue más que la reacción de los británicos a la negativa de los chinos de que siguieran importando esa droga a su país, lo que significaba la pérdida de importantes ingresos para el Imperio. La guerra civil estadounidense se centró en la abolición de la esclavitud. El fondo es que la demanda de algodón y otros productos agrícolas había causado una extrema dependencia de las economías de los estados sureños en esos productos.

Durante siglos, el principio organizador de las civilizaciones ha sido la guerra. Los grandes imperios de la historia, como fueron el romano, mongol, español y británico, basaron su desarrollo y expansión sobre la base de la guerra y la concentración de territorios para explotarlos comercialmente. Muchos expertos coinciden en que la mayor parte de las guerras de la historia tienen en común dos cosas: disputas religiosas o comerciales. La guerra de Independencia en los Estados Unidos tuvo como motivo una batalla entre británicos y franceses por los productos básicos y las rutas comerciales. Y aunque con los años a esta guerra se le dio un sentido patriótico del deseo de libertad de los Estados Unidos contra los europeos, el fondo fue una batalla comercial.

Usted lo sabe, la primera intervención francesa en México, la famosa “Guerra de los Pasteles”, fue la reclamación de un ciudadano francés de apellido Remontel, que acusaba al gobierno de Santa Anna que en 1832, un grupo de oficiales del ejército se había comido unos pasteles sin pagarlos, por lo cual demandaba una indemnización. La respuesta de Francia fue la invasión a México. Sí, por unos pasteles.

El ataque de Japón a Pearl Harbor fue precedido por el embargo que los Estados Unidos habían hecho al Imperio japonés para no suministrarles petróleo. El ataque de Pearl Harbor fue el esfuerzo de Japón para sacar a los EE. UU. de la guerra y acceder a productos básicos.

Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Rusia firmaron un pacto de no agresión. Sin embargo, a medida que la guerra progresaba en Alemania, se hizo cada vez más difícil obtener petróleo, así que decidieron invadir Rusia para tener acceso; quería acceso a los granos de Ucrania y a los pozos petrolíferos rusos.

En 1990, después de que Iraq acusó a Kuwait de robar su petróleo, invadió ese país como un intento de obtener el control de las grandes reservas de petróleo de Kuwait, frenar su producción petrolera y con eso aumentar los precios globales del petróleo para poder pagar la deuda que acumuló al financiar su guerra con Irán. La reacción de Estados Unidos de declarar la guerra a Iraq fue para controlar el petróleo de ambos países.

La escalada del conflicto en curso en Medio Oriente ha despertado temores fundados de que esto escale. Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y la respuesta persa con drones y misiles. La dinámica de la guerra ha entrado en territorio inexplorado y lo que está de fondo es siempre el petróleo. El potencial de percepciones erróneas y errores de cálculo y un mandatario incontrolable como Trump colocan al conflicto en su punto más alto y un error puede desatar lo que todos tememos: La globalización de la guerra y la utilización de armas de destrucción masiva, que gracias a un complejo entramado geopolítico han evitado durante 80 años un holocausto nuclear.

Pero como no podemos confiar en la efectividad de la diplomacia y desconocemos el humor en que mañana o pasado pueda amanecer y el conflicto crezca. Así pues, la amenaza de una tercera guerra mundial es latente y, por supuesto, queda ahí la frase atribuida a Einstein cuando le preguntaron con qué armas se pelearía una tercera guerra mundial y dijo: “Ignoro con qué armas se luchará en la tercera guerra mundial, pero les aseguro que la cuarta guerra mundial se luchará con palos y piedras”.

@marcosduranfl