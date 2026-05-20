Urban shrinkage: El silencioso problema de la contracción urbana

Uno de estos conceptos es el del llamado urban shrinkage , que significa literalmente contracción o encogimiento urbano. Consiste en una reducción de la población, derivada del deterioro de la economía, de la infraestructura y del tejido social de una ciudad.

Más allá de ser meros asentamientos urbanos, las ciudades son un fenómeno en constante evolución. Ya sea por dinámicas sociales, económicas o ambientales, la agenda urbana va adoptando conceptos que buscan entender y describir sus problemáticas.

El fenómeno se conceptualizó a partir de lo que pasó con el rust belt –o cinturón de óxido– estadounidense, que comprende ciudades como Detroit, Cleveland o Pittsburgh, cuya industria acerera y automotriz decayó gravemente durante la segunda mitad del siglo 20.

También se aplicó a las ciudades industriales del este alemán que se degradaron tras la caída del muro de Berlín en el siglo pasado, así como a ciudades japonesas afectadas por el envejecimiento demográfico acelerado y el reducido bono demográfico del país asiático.

Pero recientemente se ha evidenciado que el urban shrinkage no es privativo de ciudades surgidas de la industrialización. Se han documentado casos en Latinoamérica después del gran crecimiento demográfico que experimentó la región a finales del siglo pasado.

Las causas particulares para la región han sido diversas a las originalmente previstas en el análisis de países considerados como desarrollados, abriendo una nueva ventana de estudio para comprender mejor la razón por la que una ciudad se comienza a despoblar.

Una de las causas se ubica en la seguridad pública. La delincuencia organizada y la situación de inseguridad que ésta ha provocado animan a familias enteras a dejar el lugar que habitaron por generaciones, con lo que ello implica desde lo económico y lo humano.

Dejan tras de sí patrimonio y círculo social, dada la amenaza que representa el clima de inseguridad y la incertidumbre asociada a la calidad de vida, al desarrollo personal y profesional, así como a las expectativas para quienes comienzan a delinear su futuro.

Las primeras personas en salir regularmente son las que cuentan con los recursos económicos suficientes para hacerlo. Evidentemente, al llevarse sus recursos y poner fin a su actividad productiva, quienes dependían de ella se ven inmediatamente afectados.

Este repentino cambio en la estabilidad del ingreso para quienes continúan en la urbe les obliga a buscar nuevas oportunidades, con la dificultad que esto representa para un lugar que experimenta una fuga de capitales y el efecto dominó que naturalmente le acompaña.

Esto lleva a que la opción sea también emigrar, pero en condiciones bastante menos favorables que las propias de quienes salieron primero. La precariedad de las oportunidades en la proximidad provoca una forma de migración que divide a las familias.

Quienes están en edad y capacidad física de trabajar y viajar son quienes emigran en busca de alternativas para enviar dinero a sus seres queridos, dejando a su familia, abriendo una grieta en la célula social, con las graves consecuencias que esto conlleva.

El resultado de una comunidad con familias desintegradas es una fuerte afectación al tejido social, con el consecuente debilitamiento de la estructura comunitaria, que al tiempo favorecerá la materialización de problemáticas sociales adicionales a las existentes.