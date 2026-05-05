Nippon Maru: La culminación de una travesía sin igual

Me refiero a un tipo de barco que transporta juventud, sueños, esperanza, amistad y vocación de paz. Uno que transporta generaciones de jóvenes de todo el mundo que han creído en el llamado universal a construir, de la mano de sus pares, un mundo mejor.

Desde que el ser humano dominó la navegación marítima, el mar ha estado lleno de una multiplicidad de navíos que conectan los miles de puertos alrededor del mundo. Algunos transportan carga, otros transportan turistas, pero hay también otra variedad muy especial.

En este selecto grupo de embarcaciones se encuentra el Nippon Maru. Este crucero, insignia de Mitsui O.S.K. Lines, fue construido por la empresa Mitsubishi Heavy Industries en Kobe, Japón, tocando el agua por primera vez el día 8 de marzo de 1990.

El barco fue entregado a la empresa Mitsui O.S.K. el 22 de septiembre, realizando su viaje inaugural el día 25 de septiembre. Desde entonces, el Nippon Maru ha tenido una actividad permanente, logrando llegar a más de 35 años de una extraordinaria y fructífera vida útil.

Las estadísticas de su operación no son para nada menores. Con un costo de construcción de 59 millones de dólares, un peso de 22,472 toneladas brutas, y una longitud de 167 metros, ha realizado más de 2,000 cruceros, tocando puerto en todos los continentes.

Ha transportado más de 600 mil pasajeros y visitado más de 400 puertos, recorriendo más de 5 millones 300 mil kilómetros, que equivalen en suma a rodear el planeta Tierra unas 133 veces. Pero estos impresionantes números no se comparan con un legado de mayor valor.

Este legado consiste en lo que pasó en sus salones, en sus pasillos, en su cubierta y en todo espacio de convivencia que alberga. El Nippon Maru como escenario para dos programas organizados por el Gobierno japonés, de los más importantes a nivel mundial.

El Programa del Barco Mundial de la Juventud (Ship for World Youth Program) y el Programa del Barco para la Juventud del Sureste Asiático (Ship for South East Asian Youth Program) han tenido en varias de sus ediciones como casa a este entrañable navío.

El primero de estos, mejor conocido como SWY, es particularmente relevante para México, porque nuestro país ha sido uno de los que más veces ha sido invitado, desde su inicio en 1988, y la segunda nación que más representantes ha llevado sólo después de Japón.

Teniendo también a puertos mexicanos, como el de Acapulco, Guerrero, y el de Ensenada, Baja California, como puntos de llegada e intercambio, nuestro país ha dejado huella en el programa, siendo en particular especial el papel del Nippon Maru en esta historia.

El programa SWY ha reunido a miles de jóvenes de más de 30 países para conversar sobre liderazgo, cooperación internacional, desarrollo sustentable y entendimiento entre las naciones, a lo largo de trayectos por mar que permiten un escenario único para ello.

Al desarrollarse en barco, las y los jóvenes participantes se encuentran en un aislamiento que convierte a la embarcación en un microcosmos, en una verdadera representación en miniatura de la sociedad global que compartimos y que determina el rumbo de la historia.

A través de grupos de diálogo, de seminarios temáticos, de actividades culturales, de encuentro en los puertos visitados, las y los participantes descubren que un mundo en paz es posible, que las diferencias –lejos de dividirnos– pueden ser razón y motivo de unión.