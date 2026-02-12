Vernos en nuestras experiencias es una aventura. Vivir las experiencias en sí ya es una gran experiencia. ¿Te animas?

Hoy me comentó una persona que se ponía a imaginar lo que yo estaba viendo y pensando durante los días de viaje por carretera. Ciertamente hay toda una colección de ocurrencias sobre muchísimos temas y eventos. He pensado sobre la manera en que los humanos atacamos a otros humanos porque sus opiniones y gustos no nos parecen adecuados. Un hábito ciertamente sanguinario que muestra la razón, o bien la motivación, por conflictos en familias, comunidades, naciones y el mundo entero. Pero esto no es lo único que contemplo. Veo el panorama cambiante, la geografía y la gente, la vegetación y la comida, el clima y las construcciones. Las expresiones de la vida humana son muy variables y esos variables son justamente parte de lo que nos separa. Batallamos para aceptar y acomodar diferencias. Nos inquietan, a veces hasta el punto de fascinación, y entonces, en ocasiones las usamos para presumir. Pero, aún hay más. Hoy, el playlist que he estado escuchando me trajo a la mente que Santana suena a Santana, Queen suena a Queen, CCR suena a CCR, Eagles suena a Eagles, y hay muchos grupos de rock de los 70 que no reconozco solo por su sonido. Además de todo esto, también he observado el invierno. Es café. En algunos lugares con blanco y otros solamente café. El cielo es azul o blanco. No hay verde, con excepción de los pinos que se asoman en algunos lugares.

Creo que lo que pensamos y observamos dice mucho de nosotros. ¿Nos preocupamos por cosas? ¿Estamos relajados? ¿Encontramos algo de qué quejarnos (como el tráfico o la manera en que alguien más maneja)? ¿Admiramos la vida? ¿Planeamos lo que vamos a hacer más tarde, o en unos días cuando llegamos al destino? ¿Quién eres en esta situación? Ah, se me había olvidado comentar que estoy viajando sola. A veces estar a solas con uno mismo puede ser retante. Hay tanto que descubrir. Los miedos. Las inseguridades. Nuestras verdades. Nuevos fastidios. Nuevos gustos. Lo que nos ha sido fácil y lo que no nos ha salido bien. Deseenme un buen viaje. Aún me faltan unos días.