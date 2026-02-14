POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga

I. NECESIDADES BÁSICAS

Cuando de ofrecer ayuda humanitaria se trata, lo mejor siempre es tener una concepción amplia del término. Por eso, si el morenismo -que formalmente encabeza Luisa María Alcalde, pero donde manda “El Heredero” de “ya saben quién”- lanza una convocatoria para solidarizarse con el pueblo de Cuba, ante las presiones que contra la isla ha intensificado el gobierno de Donald Trump, a nadie debe extrañarle que, en la lista de artículos “de primera necesidad” que se está solicitando a los mexicanos donar, se encuentren píldoras, de 50 miligramos, de sildenafil... ¡porque se trata de un suministro humanitario!

II. LA PURA FELICIDAD

Para quienes no hayan leído la fórmula de las pastillas que han adquirido -a solicitud del amigo de un primo-, el sildenafil es la sustancia activa del medicamento comunmente conocido como viagra. Aclarado el asunto, seguro no habrá nadie que discrepe del criterio de la cuatroté: el sildenafil es un producto de primera necesidad cuando de perseguir el bienestar del pueblo se trata... y eso es lo que la cuatroté busca en Cuba...

III. ¡QUÉ NOVEDAD!

Que las redes sociales se usan para vender drogas... ¡pero ya se dieron cuenta y están desplegando operativos! O eso es lo que se desprende de la información que la Fiscalía General de Coahuila, que encabeza Federico Fernández, y la Secretaría de Seguridad, de Hugo Gutiérrez, han dado a conocer en las últimas horas, revelando que desmantelaron una red de narcomenudistas que operaba en Coahuila y Nuevo León. Según se informó, los traficantes utilizaban perfiles de Instagram y Facebook a través de los cuales ofrecían narcóticos.

IV. SIN LÍMITES

Producto de las investigaciones, se informó, fueron incautados 80 kilos de mariguana, además de cocaína y pastillas psicotrópicas. Las autoridades “sospechan” que podría haber otras células dedicadas a la misma actividad... pero a diferencia de ellas, quienes cotidianamente navegan en las redes sociales no tienen duda: saben perfectamente que las redes sociales se usan para todos los fines ilícitos que el ingenio humano puede concebir...

V. DENUNCIA EN PUERTA

La ruta de Tereso Medina Ramírez hacia la dirigencia nacional de la CTM ya no camina sola, ahora va acompañada de polémica. Exdirigentes cetemistas en el norte de Coahuila lo denunciaron ante la FGR por presunta extorsión ligada a un conflicto laboral. Los acusadores hablan de presiones y fabricación de delitos; del otro lado, la versión oficial los señala a ellos. Pero en política sindical el daño reputacional puede correr más rápido que los procesos legales. Y cuando un aspirante llega al proceso de sucesión con señalamientos de este calibre, la narrativa de defensa obrera puede complicarse. Habrá que seguir de cerca el proceso.

VI. SUCESIÓN BAJO SOMBRA

La renovación en la CTM tendría que tratar de liderazgo y representación laboral, pero hoy se desarrolla entre denuncias y versiones encontradas. En el escenario actual, la aspiración de Tereso inevitablemente se contamina con el ruido del caso. Porque una cosa es la operación sindical ruda y otra que los conflictos terminen en expedientes penales. La central obrera se juega algo más que el relevo: se juega la credibilidad. Y sin credibilidad, cualquier nueva dirigencia arranca con negativos.

VII. FILTROS

En el PRI, donde preside, dirige y manda Carlos Robles, se insiste en que los partidos deben tener filtros estrictos para definir candidaturas y evitar casos bochornosos. La discusión suena razonable pero, como ya se comentó en este espacio, llega tarde: los plazos legales para cambiar requisitos ya pasaron y, en todo caso, eso aplicaría para otra elección. Aquí lo que varios se preguntan es más simple: ¿qué filtros están usando en el PRI? Porque en la grilla local ya se da por hecho quiénes serán los candidatos. Luego vendrán las “precampañas” para simular competencia, pero las cartas están marcadas desde antes... y no necesariamente son impolutos.

VIII. DESIGNACIÓN DISFRAZADA

Si todos saben desde ahora quiénes van en la boleta, hablar de filtros y requisitos, nos comentan, es solo discurso. La vieja práctica de decidir arriba y legitimar abajo sigue viva. No tendría nada de malo admitirlo, pero venderlo como selección abierta “con filtros estrictos” genera ruido. Y es que al final, la credibilidad no se construye con palabras sino con métodos claros y si los filtros existen, deberían notarse. Porque cuando nadie los percibe, muchos asumen que simplemente no hubo.

IX. REVOLUCIÓN... ¿DE MOCHES?

Al que se le movió el piso fue a Marx Arriaga, el morenista ideólogo de los nuevos libros de texto, ahora señalado por presuntamente pedir “aportaciones” a su equipo para financiar giras y proyectos personales. Las versiones apuntan a que el Órgano Interno de Control de la SEP ya traía varias quejas en fila en su contra. Su salida fue tan ríspida que terminó discutiendo con policías y atrincherado en su oficina. De predicar revolución educativa a defenderse de acusaciones administrativas hay un buen trecho. Pero cuando el ruido viene desde adentro, es porque algo hay.