Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios

A propósito del Día del Amor y la Amistad, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a Coahuila entre los 10 estados con mayor tasa de matrimonios celebrados... pero también de divorcios.

De acuerdo con datos del Inegi, en 2024 -última actualización- se registró en Coahuila una tasa de 4.2 matrimonios por cada mil habitantes, lo que se traduce en un total de 14 mil 129 enlaces, según la Estadística de Matrimonios (EMAT) del mismo año.

En la estadística por tasa, los matrimonios han ido a la baja en la entidad coahuilense en los últimos 10 años. En 2015 la tasa fue de 5.7; en 2016 bajó a 5.1; en 2017 se colocó en 49; en 2018 fue de 4.8; en 2019 hubo 4.7; y en 2020 -año de pandemia por COVID- cayó hasta 3.7.

En 2021 subió a 4.6 (aunque por debajo del dato de 2019, año prepandemia) y de ahí continuó el decremento: 4.4 en 2022; 4.3 en 2023, hasta el 4.2 citado de 2024.

Pese a ello, con la tasa de matrimonios por cada mil habitantes de 2024, Coahuila es el noveno lugar con la estadística más alta, rubro que encabeza Quintana Roo, que registró un índice de 5.4.

En segundo lugar nacional está Sinaloa, con 5; en tercero Campeche, con 4.8; Baja California, Chihuahua y Guanajuato en cuarto, quinto y sexto, con 4.6 matrimonios cada uno; y en séptimo lugar está Sonora, con 4.4, en tanto Nuevo León ocupa el octavo lugar, con 4.3. Colima cierra el top 10 con la misma tasa de Coahuila, 4.2.

El Inegi detalló que en la estadística se contempla la entidad en la que se registró cada matrimonio.

...Y TOP 4 EN DIVORCIOS

Por otro lado, la entidad también figura entre los estados con la relación más alta de divorcios respecto a los matrimonios celebrados.

A detalle, los datos del Inegi ubican a Coahuila con 50.9 divorcios por cada 100 matrimonios celebrados, es decir, que cada año los jueces divorcian por lo menos a la mitad de las parejas que contraen nupcias en territorio coahuilense.

Ello implica que de los 14 mil 129 matrimonios que hubo en Coahuila en 2024, se registraron siete mil 185 divorcios, de los cuales 92.4 por ciento se desahogó por la vía judicial.

Esa estadística coloca a Coahuila como el cuarto estado con más divorcios por cada 100 matrimonios, solo por detrás de Campeche, que figura en primer lugar con 69.7; Tamaulipas, con 66.2; y Nuevo León, con 58.8.