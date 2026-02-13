Catean agencia de viajes en Saltillo

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Catean agencia de viajes en Saltillo
    Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo
Aparentemente defraudó a sus clientes con viajes al viejo continente y con boletaje de avión falsos

Un juez de control ordenó catear una agencia de viajes que se ubica dentro de plaza comercial cocoa a raíz de una denuncia por el delito de fraude.

Un ministerio público adscrito al área de delitos patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, (FGE) se aproximo al negocio youtravel, ubicado en el cruce de los bulevar Luis Donaldo Colosio y Eulalio Gutiérrez. Apoyado con la custodia de policías de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC), allanaron el local número 51, que está sobre el segundo nivel.

Según información extra oficial al interior las autoridades aseguraron contratos de clientes, boletos impresos de vuelo apócrifos. También se incautaron credenciales que pertenecen a los trabajadores. Todo se derivó a una sola denuncia formal y quejas realizadas vía anónima al sistema de emergencias 911.

Entre las denuncias se destacó que el negocio no cumplió con viajes adquiridos por clientes y a varios de ellos se les hizo entrega de boletaje falsificado. Hasta el momento no hay personas detenidas y al término de las diligencias, personal de servicios periciales instalaron los sellos de inmueble asegurado.

El operativo duró cerca de una hora con treinta minutos.

