Videntes silentes

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 17 febrero 2026
    Videntes silentes
    Videntes silentes Carlos Rodríguez/Grupo Detona

Plácido Garza DETONA La pasividad de un pueblo sumiso, obediente y expectante, promueve gobiernos abusivos y “aburrantes” -perdón- aberrantes burócratas fallidos

¿Les platico? ¡Arre!

En GUAPALUPE, NL hay un taller donde los mecánicos están de fiesta desde el año pasado, esperando el Mundial FIFA 2026.

Su dueño compró “chocolateada” una Jeep modelo 2016 que ni Obama la tenía.

$!Esperando el Mundial FIFA 2026.
Esperando el Mundial FIFA 2026. Carlos Rodríguez/Grupo Detona

Le iba a López Obrador y promovía a MORENA con tremendo letrerote en la parte trasera de su camionetota.

La mar de ingenioso -como lo es casi todo el pueblo mexicano- anunciaba que la iba a vender en el 2018, apenas ganara las elecciones el mentado Andrés Manuel.

Se llegaron las elecciones de 2018. Luego las de 2024. Ganaron la presidencia AMLO y Sheinbaum y todavía no puede vender su camionetota.

$!La pasividad de un pueblo sumiso, obediente y expectante, promueve gobiernos abusivos y “aburrantes” -perdón- aberrantes burócratas fallidos.
La pasividad de un pueblo sumiso, obediente y expectante, promueve gobiernos abusivos y “aburrantes” -perdón- aberrantes burócratas fallidos. Carlos Rodríguez/Grupo Detona

Lo bueno es que ahí viene el Mundial y como también tiene un taxi de los verdes, y como el Metro de Samuel no va a estar listo, se va a papear con tanto visitante que vendrá a la justa futbolera. Él jura.

$!Xomo el Metro de Samuel no va a estar listo, se va a papear con tanto visitante que vendrá a la justa futbolera.
Xomo el Metro de Samuel no va a estar listo, se va a papear con tanto visitante que vendrá a la justa futbolera. Carlos Rodríguez/Grupo Detona

Vive cerca del estadio de los Rayados y su vieja también se frota las manos porque como los hoteles van a estar hasta la madre, el cuarto de triques de la casa lo va a poner en renta en Ar-bi-en-bi.

$!Pues ganó AMLO en el 2018 y CSP en 2024 y la camionetota sigue sin venderse.
Pues ganó AMLO en el 2018 y CSP en 2024 y la camionetota sigue sin venderse. Carlos Rodríguez/Grupo Detona

El dueño de la Jeep dice que es vidente y ya vio que los coreanos, tunecinos, sudafricanos y los japoneses van a armar unos juegazos en la subsede regia, o más bien, en la GUAPALUPENSE.

Es vidente pero silente, porque no le gusta decirlo, solo ahora que se ofrece con este reportero.

Vive en las faldas del Cerro de la Silla, a donde sube cada fin de semana.

Lo más que llega es hasta el teleférico, porque los años pesan. Lo bueno es que esos días descansa. Puede darse ese lujo, pues le ayuda lo que los del Bienestar le regalan cada dos meses.

Ayer que fue al cerro vio a unos pajarracos que sobrevolaban medio bajito. Es aficionado a la fotografía y jura que eran halcones. Los que vio andaban de caza.

También andan de cacería los “lagartos” de bienes raíces que ofrecen el oro y el moro en el vecindario para rentarles sus casas, porque con el Mundial van a faltar cuartos de hotel. Ellos juran.

Pero él ya fregó porque su vieja ya se apalabró con los de Ar-bi-en-bi.

Quien quita y hasta venda también su Jeep.

Cajón Desastre:

- El onanismo mental existe. No lo digo por el amigo de la Jeep, sino por el de los ho-ho-ho-cosos burócratas naranjones metichones que presumen jalar hasta las 8 de la noche en sus oficinotas de la Torre Administrativa.

- Esos joden el asunto, no importa que ahí venga el Mundial y no importa que el fútbol les valga madre.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby y capaz que de pronto se nos aparece Sanjuana La Loca.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
política
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


México

Personajes


Samuel García

Organizaciones


Morena

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

Traiciones en Palacio: Jesús Ramírez sospecha de Jenaro Villamil
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Encuentran a mujer en estado de descomposición, en Saltillo

Encuentran a mujer en estado de descomposición, en Saltillo
Un juez de Estados Unidos dio a conocer que la demanda de 10 mil millones de dólares impulsada por presidente Donald Trump contra la BBC puede ir a juicio en 2027.

Demanda de Trump por difamación contra la BBC irá a juicio en 2027
Matías Grande Kalionchiz se quedó con el primer lugar tras derrotar a Nicholas D’Amour en flecha de desempate.

Coahuila gana cuatro medallas en el Indoor World Series Mérida 2026 de tiro con arco
El mercado residencial en Venezuela registra alzas de precios de entre el 20% y el 50% tras la captura de Nicolás Maduro.

Los precios de las viviendas en Venezuela suben mientras venezolanos en el exterior evalúan comprar
Una calle concurrida en Yaundé, la capital de Camerún, ciudad a la que fueron enviados nueve migrantes bajo un acuerdo de deportación secreto.

EU deporta a 9 migrantes en secreto, sin considerar sus protecciones legales