Videntes silentes

Su dueño compró “chocolateada” una Jeep modelo 2016 que ni Obama la tenía.

En GUAPALUPE , NL hay un taller donde los mecánicos están de fiesta desde el año pasado, esperando el Mundial FIFA 2026.

Se llegaron las elecciones de 2018. Luego las de 2024. Ganaron la presidencia AMLO y Sheinbaum y todavía no puede vender su camionetota.

La mar de ingenioso -como lo es casi todo el pueblo mexicano- anunciaba que la iba a vender en el 2018, apenas ganara las elecciones el mentado Andrés Manuel.

Le iba a López Obrador y promovía a MORENA con tremendo letrerote en la parte trasera de su camionetota.

Lo bueno es que ahí viene el Mundial y como también tiene un taxi de los verdes, y como el Metro de Samuel no va a estar listo, se va a papear con tanto visitante que vendrá a la justa futbolera. Él jura.

Vive cerca del estadio de los Rayados y su vieja también se frota las manos porque como los hoteles van a estar hasta la madre, el cuarto de triques de la casa lo va a poner en renta en Ar-bi-en-bi.

El dueño de la Jeep dice que es vidente y ya vio que los coreanos, tunecinos, sudafricanos y los japoneses van a armar unos juegazos en la subsede regia, o más bien, en la GUAPALUPENSE.

Es vidente pero silente, porque no le gusta decirlo, solo ahora que se ofrece con este reportero.

Vive en las faldas del Cerro de la Silla, a donde sube cada fin de semana.

Lo más que llega es hasta el teleférico, porque los años pesan. Lo bueno es que esos días descansa. Puede darse ese lujo, pues le ayuda lo que los del Bienestar le regalan cada dos meses.

Ayer que fue al cerro vio a unos pajarracos que sobrevolaban medio bajito. Es aficionado a la fotografía y jura que eran halcones. Los que vio andaban de caza.

También andan de cacería los “lagartos” de bienes raíces que ofrecen el oro y el moro en el vecindario para rentarles sus casas, porque con el Mundial van a faltar cuartos de hotel. Ellos juran.

Pero él ya fregó porque su vieja ya se apalabró con los de Ar-bi-en-bi.

Quien quita y hasta venda también su Jeep.

Cajón Desastre:

- El onanismo mental existe. No lo digo por el amigo de la Jeep, sino por el de los ho-ho-ho-cosos burócratas naranjones metichones que presumen jalar hasta las 8 de la noche en sus oficinotas de la Torre Administrativa.

- Esos joden el asunto, no importa que ahí venga el Mundial y no importa que el fútbol les valga madre.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby y capaz que de pronto se nos aparece Sanjuana La Loca.