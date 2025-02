Vince Neil, Maná y Eric Clapton

Poco después de 40 años en los que el vocalista líder de la banda de glam metal ochentero Motley Crue, Vince Neil, se vio involucrado en una tragedia, en esta semana lo estuvo de nuevo.

Remontándonos a aquellos años “alocados” del metal ochentero, fue el 8 de diciembre de 1984 cuando gozando de las mieles del éxito de su álbum “Shout at the Devil” en medio de una juerga con colegas de la banda finlandesa Hanoi Rocks, Vince Neil estrelló su automóvil deportivo Ford Pantera modelo 1972 cerca de su domicilio de Redondo Beach, California, provocando la muerte involuntaria de uno de los miembros de Hanoi Rocks, el baterista Nicholas Charles Dingley, mejor conocido como Razzle, a los recién cumplidos 24 años de edad, hecho que lo mantuvo encarcelado por unos meses pero no le impidió salir para grabar su siguiente álbum “Theatre of Pain” (1985).

Fue a inicios de esta semana el pasado lunes 10, justo después de haber festejado el pasado fin su cumpleaños número 64 el sábado 8, que Neil se vio envuelto en otra tragedia, pero no de forma personal, sino a través de un jet privado de su propiedad, ya que este se estrelló contra otro avión en el aeropuerto de Scottsdale, en Arizona, matando a su piloto e hiriendo a la novia de Neil, Rain Andreani, proveniente de Austin, Texas. Motley Crue dio a conocer, además de las condolencias para la familia del piloto, que la ayudarían y apoyarían, mientras la gira se retomará según su agenda.

Un par de días después de este accidente, y en notas más amables, se dieron a conocer los 14 nominados a ser inducidos este año en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y para orgullo mexicano entre legendarias bandas de rock como Bad Company y agrupaciones noventeras como Oasis y Soundgarden, entre otras más, sobresalió el nombre de la banda de rock mexicano Maná, resurgiendo el debate que se dio al cambiarse de su nombre original de Sombrero Verde al de Maná y hacer música más pop que rock, pero lo cierto es que esta subjetividad en aquella institución pasó a segundo plano al incluir a Dolly Parton y Cher en ediciones pasadas.

Para terminar, y siguiendo con las notas agradables, también el pasado miércoles 12 se estrenó en el streaming a través de la plataforma Paramount Plus el documental que bajo el título de “Eric Clapton Unplugged ... Over 30 Years Later” celebra el aniversario de poco más de tres décadas de este especial de la cadena MTV con la mencionada leyenda británica del rock en un formato acústico que logró una aceptación tal que desde bandas de grunge como Nirvana hasta agrupaciones latinoamericanas como Soda Stereo, Café Tacuba y la misma Maná, entre otras, retomaron en años siguientes. Si son fans del rock británico clásico y tienen acceso a esa plataforma no se lo pierdan.

