¿Violencia o violencias?

Las cifras oficiales indican una tendencia a la baja en la inseguridad pública durante los primeros meses del año, “con un promedio diario de 48.8 en febrero, frente a los 50.9 registrados en enero de 2026”.

La violencia en México “desborda el ámbito de la seguridad pública y permea el conjunto de la vida social” hasta alcanzar a la mayoría de los mexicanos.

Sin embargo, esta violencia letal no está aislada, convive de manera cotidiana con “los más de 130 mil casos acumulados de personas desaparecidas y no localizadas”; la expansión del desplazamiento interno forzado, que alcanza “la cifra de 380 mil personas”; el reclutamiento criminal de niños, niñas y adolescentes, “con estimaciones de 2025 que elevan esta cifra de riesgo a más de 270 mil menores”. Con, al menos, “30 mil menores participando activamente en tareas delictivas para grupos criminales”; y la violencia sistemática contra actores estratégicos (personas buscadoras, periodistas, líderes religiosos, defensores de derechos humanos), cuyo asesinato conlleva la función estratégica de garantizar la supervivencia, expansión y control territorial de la organización.

Bajo ese entorno de terror, las preguntas obligadas son: ¿cómo comprender el fenómeno de la violencia? ¿Cómo medirla? Y, eventualmente, ¿cómo reducirla?

Primero, es obligado comprender la violencia como un fenómeno sistémico que enlaza al homicidio doloso con la economía criminal (narcomenudeo, extorsión, secuestro, extracción de recursos, huachicoleo, etcétera), el feminicidio, el desplazamiento forzado, las desapariciones, la trata de mujeres y niños, las migraciones, la violencia contra actores estratégicos y el reclutamiento criminal de adultos, jóvenes y niños.

Segundo, es mandatorio que especialistas –de la academia y del gobierno– elaboren las metodologías e indicadores pertinentes para medir las violencias (en plural) con el objetivo de entender sus relaciones, proponer estrategias pertinentes y reducirlas de manera integral en el tiempo.

Porque hasta hoy, los gobiernos en México, de manera reduccionista, han medido estadísticamente los delitos tipificados, pero sin comprender, con la profundidad debida, las relaciones existentes entre las distintas violencias para diseñar políticas públicas preventivas exitosas. Mismas que podrían fortalecer una cultura de paz.

Y, tercero, la eventual reducción de las violencias exige una mirada sistémica que valore el fenómeno de las violencias (en plural) en toda su complejidad e impida reducirlo a una sola (en singular) desconectada de las otras; para congelarla con cifras homogéneas y genéricas con el objetivo de fortalecer narrativas de logros en seguridad pública.